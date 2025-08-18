ปิดฉากยิ่งใหญ่! มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025
กิจกรรม “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและภาพลักษณ์มวยไทย ในฐานะหนึ่งใน Soft Power ที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด มวยไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย สามารถต่อยอดได้ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้สู่เวทีโลก มีการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา และจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก มาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
โดยในวันสุดท้ายได้รับเกียรติจากอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา พล.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี, นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายมนตรี หาญใจ คณะกรรมการบริหารกองทุน, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เข้าร่วมงาน
ผลมวยศึก มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025 ณ เวทีมวยชั่วคราว โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง (ซอยตาเอียด) จ.ภูเก็ต
คู่ที่ 1 รุ่นน้ำหนัก 125 ปอนด์ หยกกระบี่ อบต.สาโรจน์ แพ้น็อก ยอดขุนทรัพย์ ส. เดชดำรงค์ ยก 2
คู่ที่ 2 รุ่นน้ำหนัก 140 ปอนด์ เพชรธนากรณ์ ศ.ธนากรณ์ ชนะคะแนน เรือรบ ส.เริงสมุทร
คู่เอก รุ่นน้ำหนัก 130 ปอนด์ ประกายเพชร ลูกกรมหลวง ชนะน็อก สามพยัคฆ์ เรืองพิชัยมวยไทย ยกแรก
คู่ที่ 4 รุ่นน้ำหนัก 120 ปอนด์ เพชรพันล้าน ป.ศักดิ์ดา ชนะน็อก พันธ์พยัคฆ์ เรืองพิชัยมวยไทย ยก 3
คู่ที่ 5 รุ่นน้ำหนัก 135 ปอนด์ เพชรจักรินทร์ ลูกกรมหลวง ชนะน็อก เพชรอาซัน เกียรติธนาคิม ยกแรก
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดัน มวยไทยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และใช้มวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ของชาติ สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม กีฬา และเศรษฐกิจ พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก