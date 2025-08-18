พันธ์พยัคฆ์ดวลอัสซาดูลาห์ คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 122
ศึก ONE ลุมพินี 122 ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ นักชกเชิงสูงจากสมุทรปราการ กับอัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ นักสู้ไร้พ่ายจากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.)
พันธ์พยัคฆ์ เจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2556-2558) ฝากผลงานไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการระเบิดพลังสาดแข้งซ้ายอัดมาจิด เซย์ดาลี จากอิหร่าน ก่อนจะเอาชนะทีเคโอไปได้อย่างสวยงามในยกสุดท้าย
เดิมที พันธ์พยัคฆ์มีคิววัดฝีมือกับอัสลามจอน ออร์ติคอฟ จากอุซเบกิสถาน ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดาย ตอนนี้ พันธ์พยัคฆ์กลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้ง พร้อมโชว์ฝีมือขั้นเทพเพื่อหยุดความร้อนแรงของอัสซาดูลาห์ให้ได้
ด้านอัสซาดูลาห์ มาพร้อมสถิติไร้พ่ายตลอดการชกอาชีพ 9 ไฟต์ ซึ่งเป็นการเก็บชัยชนะในศึก ONE ลุมพินี ทั้งหมด 5 ไฟต์ และชนะน็อก 4 ครั้ง ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 113 เมื่อเดือนมิถุนายน เขาไล่น็อกเด่นภูไท เอ็มซี ซุปเปอร์เล็ก มวยไทย ในยกที่ 2 พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท เข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่ 4 รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ไม่รวมค่าตัว
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH