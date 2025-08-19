กู้ศรัทธาคิกบ็อกซิ่ง ตะวันฉาย ปะทะ หลิว เมิงหยาง ศึก ONE ลุมพินี 126
ศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ปอนด์) จะดวลเดือดกับ หลิว เมิงหยาง กำปั้นมากฝีมือจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
ไฟต์นี้มีความสำคัญต่อทั้งคู่เป็นอย่างมาก โดยตะวันฉายต้องการชัยชนะเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งเพื่อกรุยทางสู่การเป็นราชันสองบัลลังก์ ขณะที่หลิว เมิงหยาง หวังแจ้งเกิดเต็มตัว โดยหากสามารถล้มซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยได้ก็อาจเปิดโอกาสสู่การขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในอนาคต
ตะวันฉายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเส้นทางมวยไทย ประกาศชัดมาโดยตลอดว่าต้องการคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ให้ได้ ซึ่งหลังจากพิสูจน์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยการเอาชนะดาวิต คิเรีย จากจอร์เจีย และโจ ณัฐวุฒิ มา 2 ไฟต์รวด เขาจึงได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลกับ มาซาอากิ โนอิริ นักชกชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ไฟต์นี้กลับต้องจบลงแบบช็อกโลก เมื่อตะวันฉายถูกมาซาอากิ อัดพ่ายทีเคโอ ในยกที่ 3 โดยกลับมาครั้งนี้ตะวันฉายพร้อมกู้ศรัทธาแฟนมวยทั่วโลกด้วยการเก็บชัยชนะเหนือตัวตึงคิกบ็อกซิ่งอย่างหลิว เมิงหยาง ให้ได้ เพื่อกลับมาไล่ล่าความฝันสู่การเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกาอีกครั้ง
ด้านหลิว เมิงหยาง เปิดตัวกระหึ่มไปทั่วโลกในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือนธันวาคม ด้วยการหักปากกาเซียนกด 1 นับเอาชนะคะแนนเอกฉันท์มาซาอากิ ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ครองแชมป์โลกเฉพาะกาล แต่น่าเสียดายที่ 4 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 105 เขากลับไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้ โดยถูกโมฮัมหมัด เซียซารานี จอมแสบจากอิหร่าน เบียดเอาชนะไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์
การถูกประกบให้มาพบกับคู่ชกขวัญใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างตะวันฉาย ถือเป็นโอกาสทองของหลิว เมิงหยาง ที่จะระเบิดฟอร์มเอาชนะให้ได้อย่างสวยงามที่สุด ซึ่งอาจกลายเป็นใบเบิกทางสู่การขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกของรุ่นนี้ในวันข้างหน้า
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH