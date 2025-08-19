ทรงชัยน้อย ปะทะ หนุ่มสุรินทร์ เดิมพันสถิติไร้พ่าย ศึก ONE ลุมพินี 122
ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ มวยบู๊ใจใหญ่ วัย 24 ปี จากสมุทรปราการ ตั้งเป้ากลับมารักษาสถิติไร้พ่าย พร้อมท้าพิสูจน์ความร้อนแรงของหนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา กำปั้นจอมเก๋า วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ ที่ยังแพ้ใครไม่เป็นเช่นกัน ศึกนี้ไม่มีผลเสมอ จึงต้องมีคนหนึ่งถูกทำลายสถิติ โดยทั้งคู่จะฟาดหมัดกันในกติกามวยไทย 117 ปอนด์ ขึ้นป้ายคู่รองของศึก ONE ลุมพินี 122 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้
ทรงชัยน้อยเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มร้อนแรง จนบรรลุความฝันคว้าสัญญาเป็นนักกีฬา ONE ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 และเคยไปวาดลวดลายบนเวที ONE (ใหญ่) มาแล้ว ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อเดือนเมษายน 2567 ปัจจุบัน เขากวาดชัยชนะมาแล้ว 9 ไฟต์รวด โดยล่าสุดเพิ่งแลกเดือดกับตี๋ใหญ่ ทีเด็ด99 และเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้ ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไฟต์นี้เขาหวังเดินหน้าคว้าชัย เพื่อตอกย้ำความเป็นนักสู้ผู้ไร้เทียมทานในรายการนี้
ด้านหนุ่มสุรินทร์ ถือเป็นจอมเก๋ามากประสบการณ์ ผ่านสังเวียนอาชีพมาแล้ว 125 ครั้ง กวาดชัยชนะถึง 104 ไฟต์ หากนับเฉพาะ ONE ลุมพินี เขาก็ร้อนแรงไม่น้อยหน้าใคร กวาดชัย 5 ไฟต์รวด รวมถึงการชนะน็อก แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ ในศึก ONE ลุมพินี 113 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศึกครั้งนี้เขาจึงมุ่งมั่นมาปราบมวยรุ่นน้องฟอร์มแรง ไม่ยอมให้ผลงานที่กำลังไปได้สวยต้องสะดุดกลางคัน
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH