วัดกันตัวต่อตัว! อิเลียส รับน้องคิกบ็อกซิ่ง นาบิล อัพดีกรีเดือดศึก ONE ลุมพินี 126
เตรียมพบกับความมันครั้งใหญ่ในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ โดย
“อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 29 ปี ตัวแทนจากเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก จะวัดฝีมือกับ “นาบิล อานาน” เจ้าของบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) วัย 21 ปี ที่ข้ามสายมาประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต
“อิเลียส” ตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งคัมแบ็กในรอบเกือบ 1 ปี โดยหวังสร้างสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 6 ส่วน “นาบิล” พร้อมเปิดตัวในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งเพื่อลุ้นต่อยอดสู่การเป็นแชมป์โลก ONE สองกติกาในอนาคต งานนี้ฝ่ายไหนจะเก็บแต้มชัยไปครองได้ แฟนมวยทั่วประเทศต้องเฝ้ารอชมกันให้ดี!
“อิเลียส” เปิดตัวใน ONE ได้อย่างน่าจดจำ ด้วยการขึ้นนั่งบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต แทนที่แชมป์เก่า “เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี” เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และสามารถป้องกันตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นอีก 2 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต คนปัจจุบัน แบบค้านสายตาคนดู
ต่อมา “อิเลียส” ได้สละตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถทำน้ำหนักในพิกัดเดิมได้อีกต่อไป ก่อนจะขยับไปสู้ในรุ่นแบนตัมเวตและเก็บชัย 2 ไฟต์รวด ทำให้ครองสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ อยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ “อิเลียส” พร้อมกลับมาประกาศศักดาอดีตราชันคิกบอกซิ่ง และหยุดฟอร์มฮอตของ “นาบิล” ที่เพิ่งจะได้โอกาสชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งใน ONE เป็นครั้งแรก
ด้าน “นาบิล” ด้าน “นาบิล” พลิกชะตาจากไฟต์เปิดตัวที่ต้องพบกับความแพ้พ่าย ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ก่อนกวาดชัย 7 ไฟต์รวด จนกระทั่งขึ้นครองเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต อย่างเป็นทางการ
ครั้งนี้แม้จะเป็นการแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกกับ ONE แต่อันที่จริง “นาบิล” ผ่านการชกคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว และมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก WKN คิกบ็อกซิ่ง ระดับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยถูกจองตัวให้พบกับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE Fight Night 26 เมื่อเดือนธันวาคม 2567 แต่ไฟต์ดังกล่าวต้องยกเลิกเนื่องจาก “เพชรทนง” ตกตาชั่งและร่างกายไม่พร้อมลงแข่งขัน
ตอนนี้ “นาบิล” จึงได้โอกาสโชว์ฝีมือคิกบ็อกซิ่งสมใจ และหากเขาสามารถหยุดสถิติไร้พ่ายของอดีตแชมป์โลกอย่าง “อิเลียส” ได้ ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการกรุยทางสายใหม่สู่บัลลังก์ต่อไป!
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.