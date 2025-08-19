‘วันแชมเปี้ยนชิพ’ ประกาศแยกทาง ‘สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง’
วัน ลุมพินี แยกทางกับนักสู้ 6 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ที่ขึ้นสู้ในอีเวนต์ของ วัน เป็นครั้งแรกเมื่อช่วงกลางปี 2020
ศึก วัน ลุมพินี ปล่อยนักสู้ 6 คนออกจากการเป็นนักกีฬาของ ONE Championship โดยล่าสุดผู้สื่อข่าว รายงานว่า โปรไฟล์ของทั้งหมดหายไปจากหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่า หนึ่งในนักสู้ทั้ง 6 คนที่ถูกทาง ONE ปล่อยตัวออกไปนั่นคือ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง โดยเขาได้ขึ้นสู้ในอีเวนต์ของ วัน ไปทั้งหมด 12 ไฟต์ และมีสถิติชนะกับแพ้อย่างละ 6 ครั้งเท่ากัน แต่ 2 ไฟต์ล่าสุดเป็นการปราชัยทั้งหมด ส่วนไฟต์แรกของ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ในนามนักสู้ของ ONE เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2020
สำหรับอีก 5 คนที่ถูก ONE แยกทางไปนั้นประกอบไปด้วย สมิลล่า ซันเดลล์, อเล็กซ์ โรเบิร์ต, เซเลสต์ แฮนเซ่น, ชามิล อดูคอฟ และ ควอน วอน อิล
อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่า ONE พร้อมที่จะอ้าแขนรับทั้งหมดกลับมา หากทำผลงานได้ดีในการชกกับค่ายอื่น