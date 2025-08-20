มวย

ทดสอบของแรง! ฮามาดา พกดีกรีแชมป์เปิดตัวซัด นาดากะ ศึก ONE ลุมพินี 122

ฮามาดา อัซมานี มวยหน้าใหม่ป้ายแดง วัย 24 ปี จากโมร็อกโก ตั้งเป้าขอเปิดตัวให้น่าจดจำ พร้อมวัดความร้อนแรงของ นาดากะ นักสู้ฝีมือแกร่งวัยเดียวกันจากญี่ปุ่น ที่ยังไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้ โดยทั้งคู่จะดวลเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 122 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้

ฮามาดา นักสู้เจ้าของฉายา “แบล็ค แพนเธอร์ (เสือดำ)” พกดีกรีแชมป์ WKN K-1 ระดับนานาชาติ รุ่น 57 กก. และแชมป์โลก ISKA รุ่น 57 กก. พร้อมสถิติรวม ชนะ 19 แพ้ 9 และเสมอ 1 ทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมาด้วย แม้ชื่อเสียงอาจไม่เป็นที่คุ้นหูของชาวไทย แต่ ฮามาดา หวังมาประทับตราแจ้งเกิดให้ทุกคนได้จดจำด้วยการมอบความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ให้กับ นาดากะ

ด้าน นาดากะ ที่เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE อย่างเป็นทางการเรียบร้อย ทำผลงานสมราคานักสู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดแบบปอนด์ต่อปอนด์ ด้วยการเก็บชัยรวดเหนือ 2 นักชกไทยฝีมือดีอย่าง รักษ์ เอราวัณ และบันลือโลก ศิษย์วัชรชัย ตามลำดับ พร้อมทำสถิติน่าทึ่งไม่แพ้ใคร 38 ไฟต์ติดต่อกัน รอบนี้ นาดากะ มุ่งมั่นเต็มร้อยขอรับน้องโหด ฮามาดา สานต่อฟอร์มฮอตไม่ยอมให้ใครขวางทาง

ต้องจับตาดูว่า ฮามาดา ผู้มาใหม่จะใช้อาวุธเด็ดแบบไหนมาพิชิตคู่ต่อสู้ฝีมือฉกาจ หรือนาดากะ จะโชว์ฟอร์มเก่งเก็บชัยไฟต์ที่ 3 ใน ONE งานนี้รับรองเดือดเต็มสูบ ศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ ห้ามพลาด

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

