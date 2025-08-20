อดีตแชมป์โลก ชาเวซ จูเนียร์ เข้าคุกที่บ้านเกิด โดนกล่าวหาพัวพันแก๊งอิทธิพล
สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ว่า ฮูลิโอ ซีซาร์ ชาเวซ จูเนียร์ อดีตแชมป์มวยโลกชาวเม็กซิกัน โดนจำคุกที่เม็กซิโก บ้านเกิด สืบเนื่องจากที่เขาโดนเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐ (ICE) จับกุมตัวที่สตูดิโอ ซิตี้ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม
ชาเวซ จูเนียร์ ปัจจุบันอายุ 39 ปี เป็นลูกชายของอดีตตำนานแชมป์โลก 3 รุ่น ฮูลิโอ ซีซาร์ ชาเวซ โดยตัวจูเนียร์เคยครองเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวตของสภามวยโลก (ดับเบิลยูบีซี) ระหว่างปี 2011-2012 ล่าสุด เพิ่งขึ้นชกไฟต์พิเศษในรุ่นครุยเซอร์เวต พบกับเจค พอล ยูทูบเบอร์ดังที่ผันตัวไปชกมวย ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ซึ่งจูเนียร์เป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ ก่อนจะโดนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐจับกุมเพียง 5 วันหลังการชก
อัยการรัฐของเม็กซิโกกล่าวหาว่า ชาเวซ จูเนียร์ เป็นสมาชิกแก๊งอิทธิพล ซินาเลา ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเพิ่งขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติเมื่อต้นปีนี้ รายงานข่าวระบุว่า เขาโดนจับกุมตัวบริเวณชายแดนเมืองโนกาเลส เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 19 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น และถูกส่งไปคุมขังที่เรือนจำรัฐโซโนราทางตอนเหนือของเม็กซิโก เพื่อรอเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการ
เคลาเดีย ไชน์บัม ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวถึงกรณีนี้ในการแถลงข่าวประจำวันว่า ชาเวซ จูเนียร์ ถูกเนรเทศจากสหรัฐ และก่อนหน้านี้เธอก็เคยกล่าวว่า เขามีหมายจับคดีค้าอาวุธและเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
ด้านทนายความของชาเวซ จูเนียร์ และครอบครัว ต่างออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เขามีส่วนพันพันกับแก๊งอิทธิพล