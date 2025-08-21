ไฟลุกเวที! เสกสรร ท้าบู๊แหลก เสือแบล็ค อัพดีกรีเดือดศึก ONE ลุมพินี 126
อัดเพิ่มความเดือดอีกคู่ในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ โดยประกบ 2 นักกีฬา ONE สายเลือดไทยมาประชันฝีมือ ระหว่าง “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมบู๊สู้ไม่ถอย วัย 36 ปี จากนครศรีธรรมราช พบกับ “เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงอาวุธหนัก วัย 29 ปี จากเพชรบุรี ในกติกามวยไทย 140 ป.
โดย “เสือแบล็ค” มุ่งเก็บชัยต่อเนื่องหลังจากพลิกฟอร์มจากแพ้ 3 ไฟต์รวด กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในไฟต์ล่าสุด ขณะที่ “เสกสรร” หวังเรียกศรัทธาคืนมาให้ได้หลังพ่ายติดต่อกัน 2 ไฟต์ ต้องลุ้นกันว่าศึกของจอมบู๊ต่างวัยครั้งนี้จะจบลงเช่นไร
“เสกสรร” คือนักสู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การชกบู๊ดุดันแลกไม่ถอย จนขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของแฟนมวยทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีบนเวทีของ ONE เขาขึ้นสังเวียนไปแล้วทั้งหมด 13 ไฟต์ กวาดชัยชนะถึง 10 ครั้ง พร้อมคว้าโบนัสจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไปอีก 6 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ไม่รวมค่าตัว
แม้ไฟต์ล่าสุด “เสกสรร” จะพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อคู่ปรับตลอดกาล “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” ในการพบกันภาค 5 ศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เขายังคงเป็นนักชกที่ประมาทไม่ได้ในพิกัด 140 ป. โดยเจ้าตัวพร้อมพิสูจน์ความเป็น “คนไม่ยอมคน” ด้วยการหยุดความร้อนแรงของ “เสือแบล็ค” ให้ได้
ขณะที่ “เสือแบล็ค” เคยแพ้ติดกัน 3 ไฟต์ในรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) กระทั่งไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 114 เขาตัดสินใจลงมาสู้ในพิกัด 140 ป. และประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งในรายการนี้ พร้อมงัดท่ายากกด 2 นับ เอาชนะ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” อย่างสวยงามด้วยคะแนนเอกฉันท์ กู้ศรัทธาได้สำเร็จ
ครั้งนี้ “เสือแบล็ค” จะกลับมาโชว์ฝีมือในกติกามวยไทยอีกครั้ง และขึ้นชกในพิกัด 140 ป. ต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 2 โดยตั้งเป้าเอาชนะจอมเก๋า “เสกสรร” ให้ได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสานต่อฟอร์มแรงต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.