เมืองไทย เจอด่านใหญ่ แอนตาร์ ศึก ONE ลุมพินี 126
ศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เมืองไทย พีเค.แสนชัย กำปั้นพลังอึด วัย 31 ปี จากบุรีรัมย์ เตรียมดวลหมัดกับ แอนตาร์ คาเซม นักชกเลือดเดือด วัย 26 ปี ตัวแทนจากฝรั่งเศส/เบลารุส ในกติกามวยไทย 140 ป.
เมืองไทย เจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมือปราบมวยต่างชาติ ต้องมาเจอกับแอนตาร์ คู่ต่อสู้ร่างสูงใหญ่ เจ้าของส่วนสูง 183 ซม. แถมยังเด่นเรื่องอาวุธหนัก ทั้งคู่ต่างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้ใครมาหลายไฟต์ในช่วงหลัง โดย 3 ไฟต์หลังสุด เมืองไทยกวาดชัยชนะได้ทั้งหมด และเป็นการปิดเกมไม่ครบยกถึง 2 ครั้ง โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งแลกเดือดกับ เสกสรร อ.ขวัญเมือง และเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายน ชัยชนะดังกล่าวส่งผลให้เขากวาดชัยใน ONE ไปแล้ว 10 จาก 14 ไฟต์ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการปราบนักชกต่างชาติได้ 6 ครั้ง
ด้านแอนตาร์ คว้าชัยชนะมาแล้ว 6 จาก 9 ไฟต์ในรายการนี้ และเป็นการปิดเกมน็อกนักชกชาวไทยถึง 3 ราย โดยเฉพาะล่าสุดที่เพิ่งน็อกพันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ในศึก ONE ลุมพินี 116 เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยปัจจุบันเขาทำสถิติไร้พ่าย 4 ไฟต์ติดต่อกัน
การเจอกันครั้งนี้การันตีความเดือดเต็มพิกัด เมืองไทย หรือ แอนตาร์ จะเข้าป้ายคว้าชัย และรักษาสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องได้สำเร็จ ติดตามกันได้ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH