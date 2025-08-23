ยอดเหล็กเพชร รีแมตช์เดือด ป้อมเพชร ศึก ONE ลุมพินี 126
ศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เผยโฉมคู่มวยในรายการเพิ่มอีก 1 คู่ โดยจะเป็นการรีแมตช์เดือดระหว่างยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ นักสู้อาวุธหนักจากร้อยเอ็ด กับป้อมเพชร พานทองยิม จอมบู๊ขาลุยจากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ภาคแรกของทั้งคู่เพิ่งเกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 120 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งการชกในวันนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต่างเดินหน้าอัดกันไม่มียั้งทั้ง 3 ยก โดยเฉพาะช่วงท้ายที่ ป้อมเพชร ลุยแหลกจนสามารถเรียกแผลแตกจาก ยอดเหล็กเพชร ได้สำเร็จ ก่อนสุดท้ายเป็นฝ่าย ยอดเหล็กเพชร ที่ออกอาวุธชนะใจกรรมการ คว้าชัยไปแบบสุดระทึกด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง)
ด้วยรูปเกมที่ออกมาสูสีบวกกับกระแสหลังเกมทั้งจากแฟนมวยรวมถึงบิ๊กบอส ชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่มองว่า ป้อมเพชร ควรเป็นฝ่ายชนะ ทำให้ ONE จับทั้งคู่ให้รีแมตช์กันทันทีเพื่อพิสูจน์ให้ชัดว่าใครที่เหนือกว่ากัน
สำหรับยอดเหล็กเพชร โชว์ฟอร์มแกร่งใน ONE ลุมพินี เอาชนะคู่ชกทั้งไทยและต่างชาติไปแล้ว 8 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ไฟต์ พร้อมคว้าเงินโบนัส 350,000 บาท เข้ากระเป๋าไป 6 ครั้ง รวมมูลค่า 2,100,000 บาท ไม่รวมค่าตัว
ด้าน ป้อมเพชร ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกบู๊สนุกในรายการนี้ โดยขึ้นสังเวียนมอบความมันมาแล้วทั้งหมด 9 ไฟต์ เก็บชัยชนะไปได้ 5 ครั้ง พร้อมรับเงินโบนัส 350,000 บาท ไป 4 ครั้ง รวมมูลค่า 1,400,000 บาท ไม่รวมค่าตัว
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH