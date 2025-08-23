คณะอนุฯ จับมือ กกท. บุกตรวจค่ายมวยในมิวนิก เตรียมจับมือ MTV ช่วยบูมมวยไทย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส ทัวร์ 2025” ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม
โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา พร้อมด้วย พล.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี อนุกรรมการ และนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. นำทีมเดินทางไปตรวจค่ายมวยไทยที่อยู่ภายในประเทศเยอรมนี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบค่ายมวยไทยในต่างประเทศ 2 ค่าย ได้แก่ ค่าย Rawee Muaythai ที่มี นายราวี จิระเกรียงไกร ครูมวยชาวไทยเป็นผู้ฝึกสอน และ UltimateGym ซึ่งทั้งสองค่ายได้รับความสนใจจากชาวเยอรมัน และ ออสเตรียเข้าร่วมฝึกมวยไทย พร้อมมอบโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และป้ายรับรองให้กับทั้งสองค่าย
นายชลิตรัตน์ กล่าวว่า เยอรมนีนับเป็นประเทศที่ 13 ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางมา โปรโมตมวยไทย การเยี่ยมค่ายมวย และการมอบป้าย สแตนดาร์ด มวยไทย ยิม หรือ SMG เพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้กับยิมต่างๆ
“จากที่ทราบมาในเยอรมนี มีค่ายมวยประมาณ 250 ค่าย ที่เป็นมวยไทยจริงๆ ที่เหลืออาจจะมีสอนในหลายอย่าง เช่น เทควันโด ยูโด และมวยไทยด้วย ก็จะมากกว่านี้ ตรงนี้เราเชื่อว่าการเผยแพร่วัฒนธรรมของมวยไทย และการมาเยี่ยมครั้งนี้ก็จะเป็นผลดีสำหรับการวางรากฐานของมวยไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลกในขณะนี้” นายชลิตรัตน์ กล่าวปิดท้าย
ด้านนายราวี เจ้าของค่ายRawee Muaythai กล่าวว่า ดีใจที่กกท. เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายมวยในครั้งนี้ ยิมแห่งนี้เป็นยิมมวยไทยโดยตรง มีลูกศิษย์ที่สนใจมวยไทยเข้ามาเยอะร่วมๆ ร้อยกว่าคน ยอมรับว่าในเยอรมนี มวยไทยยังไม่ได้เป็นที่สนใจมาก แต่ก็อยากจะเผยแพร่มวยไทยให้ได้มากที่สุด ส่วนตัวเองได้รับ เอ ไลเซนส์ จากกกท. ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนามวยไทยไปให้ไกลที่สุด
นอกจากการตรวจเยี่ยมค่ายมวยไทยในต่างประเทศ ตามมาตรฐาน Standard Muaythai Gyms รวมทั้งสิ้น 16 ค่าย นั้น ยังได้มีการพูดคุยหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร MTV Munich เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างสองประเทศ โดยใช้เครือข่ายกีฬาของ MTV ที่มีสมาชิกจำนวนมากในเมืองมิวนิกเป็นฐานสำคัญในการเผยแพร่มวยไทยอีกด้วย