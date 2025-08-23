กาญจนบุรีจัดศึกมวยไทยรากหญ้าได้รับผลตอบรับดี โปรโมเตอร์วางแผนสร้างเป็นเมืองมวยไทยแห่งใหม่
การแข่งขันมวยไทย รายการ “ศึกสืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบ 8 คนสุดท้าย โซนภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ถนนคนเดิน ลานสกายวอล์ก กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมที่ผ่าน ปิดฉากลงไปอย่างน่าประทับใจจากความร่วมมือของ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA และท็อปคิงส์ บ็อกซิ่ง
นายพีรศิษย์ สุขสวัสดิ์ โปรโมเตอร์ประจำรายการ เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจอยากให้มวยไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดกาญจนบุรี เพราะมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศ ที่ผ่านมาเคยจัดการแข่งขันมวยไทยมา 3 ครั้ง ได้รับผลการตอบรับดีทุกครั้ง ฉะนั้นมั่นใจว่ากาญจนบุรี มีความพร้อมในการจัดมวยไทยไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ
นายพีรศิษย์ กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆ ภาคส่วน ทั้งนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี, พล.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม และภริยา ที่ช่วยบริหารจัดการการแข่งขัน, พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และพล.ต.ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ให้การสนับสนุนกำลังพล รวมถึงค่ายมวยและนักมวย เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ช่วยให้งานนี้เสร็จสิ้นลงด้วยดี
“แม้ว่ารอบนี้ เราจะมีนักมวยผ่านเข้ารอบแค่ธนูอินทร์ ส่วน.สมหวัง คนเดียว แต่นักมวยคนอื่นๆ ก็มีความสำคัญให้การแข่งขันประสบความสำเร็จได้ เร็วๆ นี้จะมีศึกมวยที่ยิ่งใหญ่อีก 1 รายการ ที่ตั้งเป้าว่าจะต้องจัดปีละครั้งให้ได้ และอีก 3-5 ปี กาญจนบุรีจะเป็นเมืองมวยไทยแห่งใหม่ของประเทศไทยแน่นอน” นายพีรศิษย์ กล่าวปิดท้าย