สุวรรณภูมิ-พนมทวนเล็ก คว้าชัยศึกมวยไทยรากหญ้า โซนภาคใต้
การแข่งขันมวยไทย รายการ “ศึกสืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบ 8 คนสุดท้าย โซนภาคใต้ ที่สนามมวยชั่วคราว ลานประติมากรรมปูดำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพ.อ.ธีรพันธ์ แพเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
พ.อ.ธีรพันธ์ แพเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ที่เลือกจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 หลังเคยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2566 ที่ อ่าวนางแลนด์มาร์ค เป็นรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับคำชมอย่างกว้างขวาง ด้วยมาตรฐานการจัดและการเลือกใช้สถานที่ ซึ่งจังหวัดกระบี่มีความพร้อมทั้งด้านแหล่งเรียนรู้วิชามวยไทย, ครูมวยผู้ทรงคุณวุฒิ, ความสะดวกสบายในการเดินทาง และที่พัก ตลอดจนความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลก ให้มาสัมผัสและเรียนรู้กีฬามวยไทย ศิลปะการต่อสู้และภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า
พ.อ.ธีรพันธ์ กล่าวต่อว่า มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ที่มีรากเหง้าในวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ที่จังหวัดกระบี่ได้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงมวยไทยจากรากหญ้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพื่อการพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุขภาพ สร้างอาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก
“การจัดการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยรุ่นใหม่ได้แสดง ฝีมือพัฒนานักกีฬามวยตั้งแต่ระดับรากหญ้าแล้ว ยังเป็นพลังสำคัญในการผลักลักดันให้กระบี่เติบโตในฐานะเมืองกีฬาอย่างมั่นคง เป็นต้นแบบการใช้กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนต่อไป”
ด้านไฮไลท์การแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ในพิกัด 126 ปอนด์ พนมทวนเล็ก ศักดิ์อินเตอร์ จากจังหวัดระนอง โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะน็อก ซุปเปอร์เล็ก ป.บริรักษ์ จากสงขลา ในยกที่ 3 ไปได้ คว้าเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 18,000 บาท ส่วนซุปเปอร์เล็ก ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 14,000 บาท
ขณะที่ในรุ่น 135 ปอนด์ สุวรรณภูมิ เกียรติไรสณฑ์ นักชกหนุ่มจากตรัง แลกอาวุธกันได้อย่างสนุกกับ เด่นระโนด อบต.สาโรจน์ นักชกเจ้าถิ่น ก่อนครบ 5 ยก จะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศ คว้าเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 18,000 บาท ส่วน เด่นระโนด ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 14,000 บาท