อาเลสสิโอ นัดล้างตา ปตท. ศึก ONE ลุมพินี 126
เผยโฉมคู่มวยเดือดที่จะเข้ามาเพิ่มความเร้าใจให้กับศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ โดยเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของ 2 นักชกใจถึงระหว่างอาเลสสิโอ มาลาเทสตา จอมบู๊แหลกจากอิตาลี ปะทะ ปตท. อภิชาติฟาร์ม นักสู้ธาตุทรหด ในกติกามวยไทย 147 ปอนด์
คู่นี้เคยเผชิญหน้ากันมาแล้ว 1 ครั้งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์ THAI FIGHT คาดเชือก เมื่อช่วงปลายปี 2566 ซึ่งเกมการชกในวันนั้นเต็มไปด้วยความดุเดือดเร้าใจตลอด 3 ยก ก่อนสุดท้ายจะเป็น ปตท. ที่คว้าถ้วยพระราชทานและเข็มขัดแชมป์ไปครอง ด้วยการเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมัน
หลังจากเปิดตัวในรุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ด้วยความพ่ายแพ้ กลับมาครั้งนี้ ปตท.จะลดลงมาชกในพิกัด 147 ป. ซึ่งต้องรอดูว่าเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ได้สำเร็จ หรือจะถูกอาเลสสิโอ ที่เก็บความแค้นมานานเกือบ 2 ปี ล้างตาเอาชนะไปได้ ศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้
อาเลสสิโอสร้างผลงานสุดเร้าใจในรายการ ONE ลุมพินี ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยการขึ้นชกมากถึง 6 ไฟต์ และเก็บชัยชนะได้ 3 ครั้งจากการออกอาวุธมวยไทยน็อกคู่ชกได้ทั้งหมด และได้รับโบนัส 350,000 บาท เข้าบัญชีไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,050,000 บาท ไม่รวมค่าตัว
ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 117 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาเลสสิโอพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับลูกฝีมือของยอดไอคิว อ.พิมลศรี ไปอย่างน่าเจ็บใจ ไฟต์นี้ อาเลสสิโอจึงพร้อมเดินเครื่องบู๊เต็มกำลัง หวังกู้ฟอร์มเก่ง พร้อมทั้งแก้มือกับคู่ปรับเก่า ปตท. ให้ได้ เพื่อคว้าชัยชนะแต้มที่ 4 มาครอง
ขณะที่ปตท. นักชกสายบู๊มากดีกรีแชมป์ เปิดตัวใน ONE ตามคำเรียกร้องของแฟนมวยทั่วประเทศ ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้แฟนมวยต้องลุ้นกันจนท้องไส้ปั่นป่วนจากการโชว์พลังอึดเหนือมนุษย์ เดินเปิดหน้ารับหมัด เอเลียส อับเดลาลี คู่ชกจากฝรั่งเศส ตลอดทั้ง 3 ยก เพื่อแลกกับการเข้าไปโชว์ลีลาบู๊จากเกมวงในที่ตนเองได้เปรียบ
แม้สุดท้าย ปตท. จะพ่ายไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ แต่ใจนักสู้เกินร้อยทำให้เขาได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามจากแฟนมวยทั่วประเทศ โดยกลับมาครั้งนี้ ปตท.จะลดน้ำหนักลงมาชกในพิกัด 147 ป. โดยหวังเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ และย้ำแค้นคู่ปรับเก่า อาเลสสิโอ ให้ได้อีกครั้ง
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH