ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 122 พันธ์พยัคฆ์ วัดพลัง อัสซาดูลาห์ นำทัพบู๊เดือด
ได้ฤกษ์เปิดโปรแกรมเต็มของศึก ONE ลุมพินี 122 ที่ได้ขนทัพจอมบู๊ 12 คู่ มาทดสอบฝีมือบนสังเวียน พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
คู่เอกของรายการ ยอดมวย 3 พ.ศ. “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” วัย 29 ปี จากสมุทรปราการ พร้อมวัดพลังสด “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” กำปั้นอันตราย วัย 22 ปี จากรัสเซีย เจ้าของสถิติ 9 ไฟต์ แพ้ใครไม่เป็นตลอดเส้นทางอาชีพ โดยหวังมาล้มยอดมวยชาวไทยล่าชัยแต้มที่ 6 ในรายการนี้ โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ด้านคู่รอง ประกบสองจอมบู๊ไร้พ่ายมาเจอกันระหว่าง “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” นักสู้เล็กพริกขี้หนู วัย 24 ปี จากสมุทรปราการ ที่ไม่แพ้ใครมา 9 ไฟต์ติด ปะทะ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” มวยขวาบู๊สนุก วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ เจ้าของผลงานชนะ 5 ไฟต์รวด ในกติกามวยไทย 117 ป.
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากทีมเมห์ดี ซาทูต วัย 23 ปี ชาวอิหร่าน เดินหน้าไล่ล่าชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 3 บนเส้นทางคิกบ็อกซิ่ง โดยต้องรับมือน้องใหม่อันตรายอย่าง “ออสการ์ ซีเกอร์ต” คู่ชกวัย 31 ปี จากโปแลนด์ ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 122
• คู่เอก พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• คู่รอง ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ vs หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (มวยไทย 117 ป.)
• เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ vs ก้องไกล ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป vs เกาะเต่า เพชรสมนึก (มวยไทย 122 ป.)
• โฟกัส นายกสร้อยเวียงยองลำพูน vs อีสานเหนือ โชติบางแสน (มวยไทย 129 ป.)
• ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs เสือจั่น ส.อิสระโชติ (มวยไทย 123 ป.)
• โมฮัมหมัด เซียซารานี vs ออสการ์ ซีเกอร์ต (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
• อายัด อัลบัด vs ริกุ โอสึ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
• ฮามาดา อัซมานี vs นาดากะ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
• เจิง จาวบิน vs ริกิโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน vs อาร์ลีซอน นูนีส (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• เออร์ดีนบายาร์ ซอลมอน vs คัตสึอากิ อาโอยากิ (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)