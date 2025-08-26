มวย

ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 122 พันธ์พยัคฆ์ วัดพลัง อัสซาดูลาห์ นำทัพบู๊เดือด

ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 122 พันธ์พยัคฆ์ วัดพลัง อัสซาดูลาห์ นำทัพบู๊เดือด

ได้ฤกษ์เปิดโปรแกรมเต็มของศึก ONE ลุมพินี 122 ที่ได้ขนทัพจอมบู๊ 12 คู่ มาทดสอบฝีมือบนสังเวียน พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการ ยอดมวย 3 พ.ศ. “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” วัย 29 ปี จากสมุทรปราการ พร้อมวัดพลังสด “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” กำปั้นอันตราย วัย 22 ปี จากรัสเซีย เจ้าของสถิติ 9 ไฟต์ แพ้ใครไม่เป็นตลอดเส้นทางอาชีพ โดยหวังมาล้มยอดมวยชาวไทยล่าชัยแต้มที่ 6 ในรายการนี้ โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

ด้านคู่รอง ประกบสองจอมบู๊ไร้พ่ายมาเจอกันระหว่าง “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” นักสู้เล็กพริกขี้หนู วัย 24 ปี จากสมุทรปราการ ที่ไม่แพ้ใครมา 9 ไฟต์ติด ปะทะ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” มวยขวาบู๊สนุก วัย 30 ปี จากศรีสะเกษ เจ้าของผลงานชนะ 5 ไฟต์รวด ในกติกามวยไทย 117 ป.

ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” จากทีมเมห์ดี ซาทูต วัย 23 ปี ชาวอิหร่าน เดินหน้าไล่ล่าชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 3 บนเส้นทางคิกบ็อกซิ่ง โดยต้องรับมือน้องใหม่อันตรายอย่าง “ออสการ์ ซีเกอร์ต” คู่ชกวัย 31 ปี จากโปแลนด์ ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

ADVERTISMENT

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 122

• คู่เอก พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
• คู่รอง ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ vs หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา (มวยไทย 117 ป.)
• เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ vs ก้องไกล ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป vs เกาะเต่า เพชรสมนึก (มวยไทย 122 ป.)
• โฟกัส นายกสร้อยเวียงยองลำพูน vs อีสานเหนือ โชติบางแสน (มวยไทย 129 ป.)
• ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs เสือจั่น ส.อิสระโชติ (มวยไทย 123 ป.)
• โมฮัมหมัด เซียซารานี vs ออสการ์ ซีเกอร์ต (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
• อายัด อัลบัด vs ริกุ โอสึ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
• ฮามาดา อัซมานี vs นาดากะ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
• เจิง จาวบิน vs ริกิโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน vs อาร์ลีซอน นูนีส (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
• เออร์ดีนบายาร์ ซอลมอน vs คัตสึอากิ อาโอยากิ (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)