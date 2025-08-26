สองสาววัดแกร่ง! อิตซูกิ เปิดบ้านดวล ริตู อัพดีกรีเดือดศึก ONE 173
อัดความมันเพิ่มอีก 1 คู่ในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย “อิตซูกิ ฮิราตะ” นักสู้สวยสังหารขวัญใจเจ้าถิ่น จะวัดฝีมือกับ “ริตู โฟกาต” สาวแกร่งยอดนักปล้ำจากอินเดีย ในกติกา MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
โดย “อิตซูกิ” ที่เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในไฟต์ล่าสุด พร้อมสู้สุดพลังเพื่อคว้าชัยชนะบนแผ่นดินเกิดให้ได้ ส่วน “ริตู” ก็พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อคืนสู่เส้นทางผู้ชนะและกลับมาสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกอีกครั้ง งานนี้ผู้สมหวังเพียงหนึ่งเดียวจะเป็นใคร? แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงห้ามพลาด!
“อิตซูกิ” เข้ามาไล่ล่าความสำเร็จใน ONE ตั้งแต่ปี 2562 และตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา เธอสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ฝีมือฉกาจได้มากถึง 6 ครั้ง โดยเป็นการปิดเกมด้วยการซับมิชชันและน็อกเอาต์รวมกันอีกถึง 3 ครั้ง
ผลงานล่าสุดของ “อิตซูกิ” เพิ่งเกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 120 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยระเบิดฟอร์มเอาชนะ “อาร์ตี คาตรี” จากอินเดีย ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ปลดล็อกความมั่นใจกลับมาได้สำเร็จ หลังฟอร์มสะดุดมา 3 ไฟต์ติด และครั้งนี้เธอพร้อมสานต่อฟอร์มเก่งด้วยการเปิดบ้านคว้าชัยเหนือ “ริตู” ให้ได้ เพื่อไม่ให้กองเชียร์ชาวอาทิตย์อุทัยต้องผิดหวัง
ด้าน “ริตู” ยอดนักมวยปล้ำสาวจากแดนภารตะ โลดแล่นใน ONE มาตั้งแต่ปี 2562 เช่นเดียวกับ “อิตซูกิ” โดยมีผลงานอันโดดเด่นจากการคว้าชัยชนะมาแล้วถึง 7 ไฟต์ อีกทั้งยังเคยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน ONE MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต ในปี 2564 แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถคว้าเข็มขัดสีเงินมาครองได้ดั่งใจหวัง หลังตกเป็นฝ่ายพ่ายซับมิชชันให้กับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์”
ในช่วงปลายปี 2565 “ริตู” ต้องห่างหายจากสังเวียนชั่วคราวเนื่องจากต้องทำหน้าที่คุณแม่ ก่อนจะฟิตกลับมาลงแข่งอีกครั้งในศึก ONE 171 เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ถูก “อายากะ มิอูระ” เอาชนะซับมิชชันไปได้ ครั้งนี้ “ริตู” จำเป็นต้องงัดของดีทุกอย่างที่มีออกมาสยบ “อิตซูกิ” เพื่อกู้ฟอร์มและรักษาโอกาสได้ไปต่อไปบนเวทีระดับโลก
