พยัคฆ์ขาว-ชาคริต ไล่น็อกคู่แข่ง ฉลุยเข้ารอบศึกมวยไทยรากหญ้า โซนภาคอีสาน
การแข่งขันมวยไทย รายการ “ศึกสืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบ 8 คนสุดท้าย โซนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงมวยไทยจากรากหญ้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับมวยไทยให้เป็น “Soft Power” ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุขภาพ สร้างอาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก
นายกีรฒิการย์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันมวยรายการสำคัญแบบนี้ ปัจจุบันมวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ จากบรรพบุรุษที่เราต้องอนุรักษ์เอาไว้และต่อยอดสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากมาย เพราะหลายคนอยากเข้ามาสัมผัสมวยไทยที่เมืองต้นตำรับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดี และแสดงศักยภาพให้เห็นว่าจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับนี้ได้
ด้านไฮไลท์การแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ในรุ่น 135 ปอนด์ พยัคฆ์ขาว ส.บุญรักษ์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ไล่ชกก่อนเอาชนะน็อก เสือคิว ชิดชลยิม จากอุดรธานีไปได้ ในช่วงยกที่ 3 คว้าเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 18,000 บาท ส่วนเสือคิว ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 14,000 บาท
ขณะที่ในรุ่น 147 ปอนด์ ชาคริต ม.ราชภัฏสุรินทร์ นักชกหนุ่มจากสุรินทร์ ไล่เตะเจาะยางจนเอาชนะน็อก ฉัตรชัยเล็ก ศิษย์ทองปอนด์ จากมหาสารคาม ในยกที่ 3 คว้าเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 18,000 บาท ส่วนฉัตรชัยเล็ก ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 14,000 บาท
สำหรับ “ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” สนามต่อไป จะเป็นการแข่งขันของโซนภาคเหนือ ที่เวทีมวยชั่วคราวห้างนราไฮเปอร์มาร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคมนี้