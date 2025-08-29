เดนิสประกาศถอนชกไฟต์ชิงแชมป์โลก MMA กับอายากะ ศึก ONE 173
เดนิส แซมโบอันกา แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) จากฟิลิปปินส์ แจ้งข่าวว่ามีความจำเป็นต้องถอนตัวจากศึกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเธอกับ “อายากะ มิอูระ” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิงชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ตามโปรแกรมเดิมของศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ที่สนาม อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เดนิสได้ประกาศข่าวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับส่งข้อความขอโทษไปยังอายากะ และแฟนกีฬาทั่วโลกที่ตั้งตารอชมไฟต์นี้
เดิมที เดนิสมีคิวลงศึกรวบบัลลังก์กับแสตมป์ แฟร์เท็กซ์ แต่แชมป์โลกชาวไทย มีอาการบาดเจ็บและไม่พร้อมป้องกันตำแหน่ง จึงตัดสินใจสละเข็มขัด เปิดทางให้เดนิสก้าวขึ้นเป็นราชินีคนใหม่อย่างเต็มตัว โดยภารกิจแรกของเธอคือการป้องกันแชมป์จากอายากะ ผู้ท้าชิงฟอร์มแรงที่เก็บชัยมา 5 ไฟต์ติด แต่สุดท้ายการแข่งขันต้องถูกยกเลิกด้วยเหตุผลข้างต้น