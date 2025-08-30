ทาเกียร์ ถอนตัว จอร์แดน เสียบแทน เตรียมฟาดปาก ฮิว ศึกONE Fight Night 35
ความเคลื่อนไหวศึก ONE Fight Night 35 ที่เวทีมวยลุมพินี รามอินทรา ในวันที่ 6 กันยายน เวลา 08.00 น. ซึ่งตรงกับเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา จอร์แดน เอสตูปินาน แฝดจอมดีดคนน้อง วัย 22 ปี จากโคลอมเบีย อาสาเข้าเวรแทน ทาเกียร์ คาลิลอฟ ที่ต้องถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บ โดยจะเจอกับ ฮิว คู่ต่อสู้ไร้พ่ายจากญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
นี่คือการประจันหน้าของ จอร์แดน และ ฮิว สองนักชกที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นตลอดเส้นทางอาชีพ ครั้งนี้ จึงต้องมีคนเสียสถิติอย่างแน่นอน ต้องรอลุ้นกันว่าใครจะสามารถยืนหยัดเป็นนักสู้ผู้ไร้เทียมทานต่อไปได้!
ฮิว เป็นนักชกสไตล์คิกบ็อกซิ่งที่ยังคงผลงานร้อนแรง กำสถิติไร้พ่าย 11 ไฟต์รวด ซึ่งรวมถึงชัยชนะต่อเนื่อง 3 ไฟต์ในรายการ ONE โดยเฉพาะผลงานล่าสุดที่เขาปิดเกมน็อก ซากาเรีย เอล จามารี ตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แน่นอนว่าไฟต์นี้เขาตั้งใจจะสอนมวย จอร์แดน ในกีฬาที่ตนถนัด และยัดแผลแรกของความพ่ายแพ้
ด้าน จอร์แดน ก็ไม่น้อยหน้า ปราบคู่ต่อสู้มาแล้ว 9 ไฟต์ ซึ่ง 2 ไฟต์หลังสุดที่เกิดขึ้นในเวที ONE ล้วนเป็นการกำราบนักชกฝีมือดีอย่าง เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี ในศึก ONE 170 เมื่อเดือนมกราคม และล่าสุดชนะคะแนนเอกฉันท์ อาลี ซาลโดเอฟ ในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อเดือนพฤษภาคม ไฟต์นี้ เขาจะข้ามสายมาประเดิมในกติกาคิกบ็อกซิ่งบนสังเวียนแห่งนี้ และมุ่งมั่นเก็บแต้มชัยเพิ่มเพื่อรักษาสถิติไม่ให้ประวัติด่างพร้อย
โดยหากเทียบกันจะจะ ทั้งคู่อายุและส่วนสูงเท่ากันพอดิบพอดี เรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าของแท้ น่าจับตาดูว่าระหว่าง ฮิว หรือ จอร์แดน จะทำผลงานได้ดีกว่ากัน เช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้