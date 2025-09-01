เพชรนิยม ศอกพิฆาตน็อกเจ้าถิ่น คว้าชัยมวยไทยรากหญ้าภาคเหนือ
การแข่งขันมวยไทย รายการ “ศึกสืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบ 8 คนสุดท้าย โซนภาค 5 (ภาคเหนือ) ที่สนามมวยชั่วคราว ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดน่าน กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) เพื่อเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงมวยไทยจากรากหญ้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับมวยไทยให้เป็น “Soft Power” ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนากีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุขภาพ สร้างอาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก
นายนิวัฒน์ กล่าวว่า มวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้นักมวยรุ่นใหม่ได้พัฒนาฝีมือ แต่ยังช่วยยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้าง Soft Power ของประเทศไทย เชื่อมโยงกับการพัฒนากีฬา การท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ในท้องถิ่น
ด้านไฮไลท์การแข่งขันคู่ที่น่าสนใจ ในรุ่น 112 ปอนด์ เพชรนิยม บ้านตากเรดิโอยิมส์ นักชกจากจังหวัดตาก ใช้จังหวะสวนกลับสับศอกให้สิงห์น่าน ศ.ชั้นเชิง นักชกเจ้าถิ่น ก่อจะเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่ 4 คว้าเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 18,000 บาท ส่วน สิงห์น่าน ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 14,000 บาท
สำหรับ “ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” สนามต่อไป จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประจำภาค เริ่มต้นที่ภาคกลางและตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 8-9 กันยายนนี้