สามเอ อาสาดับซ่า ตุย ลิน ทัต ศึก ONE ลุมพินี 126
อัดเพิ่มคู่มวยเดือดเตรียมระเบิดความมันในศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ตำนานมวยไทย วัย 41 ปี จากบุรีรัมย์ ต้องมาดวลกับ ตุย ลิน ทัต จอมบู๊ฟอร์มร้อน วัย 22 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
สามเอ อดีตราชัน ONE สองกติกาของรุ่นนี้ ขอรับหน้าที่สกัดฟอร์มแรงของตุย ลิน ทัต ที่ตั้งใจฝ่าด่านใหญ่เพื่อโชว์ผลงานให้เข้าตาและลุ้นโอกาสคว้าสัญญา ONE มารอดูกันว่าจอมเก๋าชาวไทยจะดับฝันนักชกหนุ่มเมียนมาได้หรือไม่?
สามเอมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต โดยหากนับเฉพาะในกติกามวยไทย เขากวาดชัยบนเวทีนี้ถึง 7 ไฟต์ รวมถึงผลงานชิ้นโบแดงเมื่อปีที่แล้ว ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อวันที่ กันยายน ปีที่แล้ว ที่กลับมาระเบิดฟอร์มเก่ง น็อกอัคราม ฮามิดี ภายใน 82 วินาที
ส่วนผลงานล่าสุดเขาพลาดโอกาสคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล หลังแพ้คะแนนเอกฉันท์ต่อโจนาธาน ดิ เบลลา ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้สามเอขออาสาเป็นด่านใหญ่ขวางเส้นทางแจ้งเกิดของมวยหนุ่มไฟแรงจากเมียนมา
ด้านตุย ลิน ทัต ฟอร์มกำลังร้อน ชนะ 5 จาก 6 ไฟต์บนเวทีนี้ โดยทั้งหมดเป็นการปราบนักชกไทย และปิดเกมแบบไม่ครบยกถึง 3 ครั้ง ล่าสุด เขาปราบจอมเก๋า โชคปรีชา พีเค.แสนชัย ในศึก ONE ลุมพินี 121 เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันเขาครองสถิติไม่แพ้ใคร 4 ไฟต์ติด ไฟต์นี้เขาตั้งใจสานต่อฟอร์มเก่ง และสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการสยบตำนานมวยไทยเพื่อลุ้นคว้าสัญญาสู่เวทีระดับโลก
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH