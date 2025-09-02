มวยไทยหอบ 7 แชมป์จากมาเลเซียกลับถึงเมืองไทยแล้ว
ทีม อาเซียนมวยไทยทีมและ เยาวชน แชมเปี้ยนชิพ สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการกวาดแชมป์ครบทั้ง7รุ่น กลับมาสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานมาให้การต้อนรับที่สนามบินดอนเมือง ช่วงบ่ายวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา
สำหรับนักมวยหญิงมีรุ่น 45 กก. กลิ่นผกา สมศรี ,รุ่น 48 กก.โสธิดา สิทธิชัย
นักกีฬาชาย มี รุ่น45 กก. กฤตนู สลัดแก้ว ,รุ่น 50 กก. ศุภนัฐ เพชรรักษ์ ,รุ่น 55 กก. ธงชัย หัวนาค ,รุ่น 60 กก. ศุภกร ศิริลุน ,รุ่น 65 กก.ศักดิ์สิทธิ์ อาทิตย์สาม
ใช้กติกาการแข่งขัน ชก 1 ยก ยกละ 3 นาที (ชกใน 1 ครั้งให้ครบ 7 รุ่น) แบบทีม เก็บคะแนนแบบทีม เตะ แขน 1 คะแนน ,เตะ ขา 1 คะแนน ,ต่อยท้อง 1 คะแนน
ผลปรากฏว่า ทีมไทยได้ 150 คะแนน คว้าแชมป์ไปครอง ขณะที่ มาเลเซียได้ 95 คะแนน
นายจิรเดช แสงทองสุข ผจก.ทีมมวยไทย ได้เผยว่า การไปแข่งขันที่มาเลเซียในครั้งนี้เราได้นำนักมวยและคณะปี่พาทย์ไปร่วมแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของไทย ซึ่งถือเป็น soft power ของไทยจึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการของไทยให้มาสนับสนุนศิลปะของไทยมากขึ้น การที่เราประสบความสำเร็จกวาดมา 7 แชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจแต่ก็ได้เห็นคู่ต่อสู้ที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมาเลเซีย มวยไทยมีคุณค่ามากอยากให้บรรดาเยาวชนมาเรียนรู้เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและเกมที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
ทางด้าน ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมได้เผยว่า ตนชื่นชมทีมมวยไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในครั้งนี้ ก็ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปเพื่อไปสู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไป