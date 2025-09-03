จัดยิ่งใหญ่สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล รอบชิงฯ ระดับภาค 8 คน ที่ จ.น่าน
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้ดำเนินโครงการแข่งขันมวยไทยอาชีพภายในประเทศ รายการ “สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล” AUTHENTIC MUAYTHAI เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักมวยไทยจากระดับรากหญ้าสร้างโอกาสให้เยาวชนและนักกีฬามวยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการแข่งขันอาชีพ ยกระดับมวยไทยให้เป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ของประเทศไทยสร้างกลไกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกีฬาและวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้ทั่วประเทศ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ได้มีการจัดการแข่งขัน “ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” รอบชิงชนะเลิศระดับภาค 8 คนสุดท้าย โซนภาคเหนือ ณ เวทีมวยชั่วคราว ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท จังหวัดน่าน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนมวยที่เข้าร่วมชมและส่งเสียงเชียร์อย่างล้นหลาม
สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมุ่งหมายที่จะ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย รวมถึงการต่อยอดไปสู่เวทีสากล พร้อมสร้างโอกาสให้กับนักมวยเยาวชนและนักมวยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพบนเวทีที่มีมาตรฐาน
การแข่งขันรอบนี้เต็มไปด้วยความดุเดือด เข้มข้น และน่าตื่นเต้น นักมวยที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ต่างโชว์ฝีมือและความมุ่งมั่นเต็มที่ เพื่อตั๋วเข้าสู่รอบถัดไป
ขณะที่ผลการแข่งขัยวันที่ 30 สิงหาคึม มีดังนี้ ทนงเดช ศิษย์นายกพันธ์ศักดิ์ (เชียงใหม่) แพ้เคโอ สยามรัฐ หมู่บ้านภาวินี ยกแรก , แสนคม ศักดิ์แสงดี แพ้ทีเคโอ เพชรสีฟ้า ศิษย์เจ๊แดง ยก 3 , มวยหญิง ธิดาพลอย บ้านตากเรดิโอยิมส์ (ตาก) ชนะทีเคโอ เพชรสายฟ้า เพชรแพรวพราว ยก 3 , มวยหญิง ปลายฟ้า ศ.เต่าเหล็ก (พิษณุโลก) แพ้ทีเคโอ เพชรสายฟ้า น้ำเพชรมวยไทย (เชียงราย) ยก 3 , เสือคิม ผดุงชัยมวยไทยยิม (พิษณุโลก) ชนะคะแนน เพชรแท้ เพชรเจริญ (เพชรบูรณ์) , เพชรคูเวียง สามเหลี่ยมยิม (เชียงราย) แพ้คะแนน เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน (กำแพงเพชร) , เพชรพงไพร เพชรแพรวพราว (พะเยา) ชนะคะแนน แสนคมเล็ก ส.สำอางค์ยิมส์ (เพชรบูรณ์) , พรสุเม เชียงใหม่เจอาร์มวยไทย (เชียงใหม่) ชนะเคโอ ใจรัก ศ.ประวัติเมืองออมสินยิมส์ ยก 2 , ไซอิ๋ว เกียรติฉัตรชัย (กำแพงเพชร) ชนะเคโอ ทวีชัยเล็ก ศูนย์สร้างทางตาก ยกแรก , เพชรทวิน เทพภาคิน (เพชรบูรณ์) ชนะเคโอ สายนที แวนโค้งเกรียงไกร (พะเยา) ยกกรก , ยักษ์เขียว ราชประชาฯแพร่ (แพร่) ชนะทีเคโอ เพชรพิทักษ์ ส.คงกระพันธ์ (เชียงราย) ยกแรก , เพชรใหม่ ก.ธรรมกิตต์ (พิจิตร) แพ้เคโอ ทหารเอก เกียรติฉัตรชัย (กำแพงเพชร) ยกแรก
ส่วนผลการแข่งวันที่ 31 สิงหาคม มีดังนี้ ยอดฉัตรเพชร ผดุงชัยมวยไทยยิม (พิษณุโลก) ชนะคะแนน เดโชเล็ก ส.สง่าชัย (พิจิตร) , สิงห์น่าน ศ.ชั้นเชิง (น่าน) แพ้เคโอ.เพชรนิยม บ้านตากเรดิโอยิมส์ (ตาก) ยก 4 , มวยหญิง เพชรนารี เพชรเจริญ (เพชรบูรณ์) ชนะคะแนน เพชรน้ำหนึ่ง จิตต์อารียิมส์ฯ (ลำปาง) , มวยหญิง แก่นแก้ว ก.ธรรมกิตต์ (พิจิตร) ถอน ทำให้ เพชรสยาม ศิษย์ป.ยุทธ (เชียงใหม่) ชนะผ่าน, เพชรอินทร์ ศูนย์กีฬาห้วยต้ม (ลำพูน) ชนะเคโอ คมเพชรเล็ก เกียรติวิทยา (แม่ฮ่องสอน) ยก 2 , ณัฏฐ์ ต.บัวเทศ (พะเยา) ถอน ทำให้ ไก่ชน ศ.ประวัติเมืองออมสินยิมส์ (พิจิตร) ชนะผ่าน , แสงพนม ผดุงชัยมวยไทยยิม (พิษณุโลก) ชนะผ่าน เพราะ เพชรมงคล บ้านตากเรดิโอยิมส์ (ตาก) ถอน , เพชรดาด้า เกียรติวิทยา (แม่ฮ่องสอน) ชนะคะแนน สิงห์นเรศ ป.นเรศวร์ยิม (เชียงราย) , เพชรไพโรจน์ ศ.ทรัพย์ไพรวัลย์ (สุโขทัย) แพ้เคโอ พีระภัทร์ เกียรติสวป.(ลำปาง) ยกแรก , สิงห์เหนือ เดอะแบร์ไฟต์คลับ (เชียงใหม่) แพ้ทีเคโอ ไชยนารายณ์ หยกฟ้ามวยไทยยิม (เชียงราย) ยก4 , ปาจิกุ ภ.ภู่ขาว (พิษณุโลก) แพ้ทีเคโอ นำชัย ส.กำปั้นยิม (ตาก) ยก 2 , เพชรน้ำเงิน ศิษย์เจ๊แดง (แม่ฮ่องสอน) แพ้เคโอ เรือนแก้วน้อย ศิษย์นายกดำ (เชียงใหม่) ยกแรก
ทั้งนี้ แฟนมวยเตรียมพบกับความมันส์ต่อเนื่องในรอบชิงชนะเลิศระดับภาค 4 คนสุดท้าย โซนภาคกลาง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่เวทีมวยชั่วคราว แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี เพื่อค้นหาสุดยอดนักมวยที่จะก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป