เปิดคู่เดือด ยูนิส น้องชายนาบิล อานาน เตรียมปะทะ ฮวางฟี ศึก ONE ลุมพินี 126
ศึก ONE ลุมพินี 126 ที่จะฟาดปากกันในวันที่ 26 กันยายน เพิ่มคู่เดือดของ ฮวาง ฟี นักชกเจ้าของเข็มขัดแชมป์หลายเส้น เตรียมปะทะฝีมือกับ ยูนิส อานาน ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย 18 ปี น้องชายแท้ ๆ ของ นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ยูนิส เปิดตัวบนเวที ONE ลุมพินี ได้อย่างสวยงาม ทว่าศึกครั้งนี้เขาจะต้องเผชิญด่านหินกว่าเดิม เมื่อคู่ต่อสู้คือ ฮวาง ฟี เจ้าของตำแหน่งแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล รุ่นแบนตัมเวต และยังถือสัญญานักกีฬา ONE จากการเป็นแชมป์เวที Road To ONE เวียดนาม มาขึ้นสังเวียนด้วย งานนี้ต้องลุ้นกันว่า ยูนิส จะก้าวข้ามบททดสอบสำคัญนี้ได้หรือไม่
ฮวาง ฟี ผ่านประสบการณ์ในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาอย่างโชกโชน ก่อนจะก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้วยผลงานสุดร้อนแรง ยังไม่แพ้ใคร 10 ไฟต์รวดตลอดการชกระดับอาชีพ โดยไฮไลต์สำคัญคือการคว้าแชมป์ Road To ONE เวียดนาม พร้อมคว้าสัญญาเข้าสู่ ONE เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และยังมีตำแหน่งแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล รุ่นแบนตัมเวต การันตีฝีมือ โดยครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE อย่างเป็นทางการ ซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าคว้าชัยแรกเพื่อต่อยอดสู่สังเวียนใหญ่ระดับโลกให้ได้
ขณะที่ ยูนิส ดาวรุ่งขวัญใจชาวไทยก็กำลังน่าจับตามอง หลังสร้างสถิติกวาดชัยมาแล้วถึง 46 ไฟต์ และสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต มาครองในวัยเพียง 16 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา
โดย ยูนิส เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกอย่างน่าประทับใจบนสังเวียน ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือน มิ.ย. ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “หลิว จุนเชา” นักสู้จากแดนมังกร ศึกครั้งนี้เขาจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้มากดีกรี ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญที่ต้องข้ามผ่านและใช้โอกาสนี้สานต่อฟอร์มแกร่งต่อเนื่อง