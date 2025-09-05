มวย

สดทั้งคู่! จ้าวเสือใหญ่ รั้งแรงกิ้งชนแกร่ง อาคีฟ ลุยศึก ONE Fight Night 36

เสริมทัพความมันต่อเนื่อง ในศึก ONE Fight Night 36 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี
(รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 โดย
“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” เจ้าของอันดับ 5 แรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 23 ปี จากเมืองหลวง ท้าชนสดกับ “อาคีฟ กูลูซาดา” มวยหมัดดุ วัย 20 ปี จากอาเซอร์ไบจาน ซึ่งทั้งคู่จะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต

“จ้าวเสือใหญ่” ฟอร์มกำลังเข้าฝัก เก็บชัยรวด 5 ไฟต์ติด และเพิ่งก้าวขึ้นมามีชื่อติดท็อฟไฟว์แรงกิ้ง
สดๆ ร้อนๆ ส่วน “อาคีฟ” ผ่านไป 4 ไฟต์ในรายการของ ONE ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น โดยหวังเบียดนักชกชาวไทยให้ตกเก้าอี้ งานนี้มีบู๊สนั่น แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาด!

“จ้าวเสือใหญ่” พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างโดดเด่น ฝากผลงานหรูชนะ 8 แพ้ 2 จากการขึ้นชกรายการของ ONE โดยเฉพาะในปี 2568 ที่เก็บชัยรวด 3 ไฟต์ รวมถึงการกดน็อกยก 2 “เดนิส พูริช” ตัวแทนบอสเนีย-แคนาดา ซึ่งนำไปสู่การคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครอง ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด “จ้าวเสือใหญ่” แจ้งเกิดเต็มตัวในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยการน็อก “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มือวางอันดับ 5 ของรุ่นนี้ ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที พร้อมหยิบโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) กลับบ้าน และทะยานขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงอันดับ 5 คนใหม่ ครั้งนี้ “จ้าวเสือใหญ่” ต้องพิสูจน์ฝีมือในฐานะตัวท็อปของแรงกิ้ง หยุดความแรงของ “อาคีฟ” เพื่อกรุยทางล่าเข็มขัดต่อไป

ด้าน “อาคีฟ” กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน เมื่อออกตัวเก็บชัย 3 ไฟต์รวดเหนือ “ฮารูโตะ ยาซูโมโตะ” จากญี่ปุ่น, “สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน” และเอาชนะน็อกยก 2 “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” ในศึก ONE ลุมพินี 94 เมื่อเดือนมกราคม 2568 ซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวได้กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 22 ของรายการ ที่พิชิตสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้

จากนั้น “อาคีฟ” โชว์ผลงานแรงต่อเนื่องทันทีในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นฝ่ายแจกอาวุธชุดใหญ่ต้อนชนะคะแนนเอกฉันท์ “ฌอน คลิมาโค” ตัวแทนฟิลิปปินส์-สหรัฐอเมริกา บวกไร้พ่ายไฟต์ที่ 4 ใน ONE โอกาสนี้ “อาคีฟ” ขอสานต่อฟอร์มเก่งโค่น “จ้าวเสือใหญ่” ลงให้ได้ เพื่อชิงโอกาสลุ้นมีชื่ออยู่ในท็อปไฟว์แรงกิ้งแทนที่

เตรียมร่วมลุ้นกันว่า “จ้าวเสือใหญ่” จะรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้ได้ต่อไป หรือ “อาคีฟ” จะก้าวขึ้นมาเป็นน้องใหม่ในแรงกิ้งรุ่นนี้ได้สำเร็จ เช้าวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาดชม!

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.