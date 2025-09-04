เคลิฟยื่นอุทธรณ์ศาลกีฬาโลกหลังโดนสั่งตรวจเพศ เวิลด์บ๊อกซิ่งย้ำเพื่อความยุติธรรม
อิมาน เคลิฟ นักชกหญิงทีมชาติแอลจีเรีย เจ้าของเหรียญทองมวยสากลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวต จากโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก (ซีเอเอ) เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเพศของ “เวิลด์บ๊อกซิ่ง” องค์กรกีฬามวยสากลนานาชาติ ซึ่งห้ามเธอลงแข่งขันรายการใดๆ ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร หากไม่ได้ผ่านการตรวจเพศก่อนแข่งขัน
เคลิฟและหลิน ยู่ถิง นักชกชาวไต้หวัน ตกเป็นประเด็นร้อนระหว่างการแข่งขันโอลิมปิก “ปารีส 2024” เนื่องจากเคยโดนตัดสิทธิจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลกปีก่อนหน้านั้น เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศ แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) ที่โดนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ถอนสถานะการเป็นสหพันธ์กีฬานานาชาติไปแล้ว จึงไม่ได้ยึดหลักการเดียวกับไอบ้า และอนุญาตให้นักชกทั้งสองเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลหญิงได้โดยยึดเพศที่ระบุในพาสปอร์ตตามกฎ ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั่วโลก ก่อนที่ทั้งเคลิฟและหลินจะคว้าเหรียญทองไปครอง
อย่างไรก็ตาม เวิลด์บ๊อกซิ่งซึ่งจะทำหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของการแข่งขันมวยสากล กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม กำหนดให้นักชกที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการที่องค์กรรับผิดชอบต้องผ่านการตรวจเพศก่อน เคลิฟจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลก
บอริส ฟาน เดอร์ ฟอร์สต์ ประธานเวิลด์บ๊อกซิ่ง กล่าวว่า เคลิฟมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ ขณะที่ทางองค์กรเองก็มีจุดยืนชัดเจนว่าการนำกฎการตรวจยีนด้วยวิธี PCR นั้น เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน และเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เวิลด์บ๊อกซิ่งมองนักกีฬาทุกอย่างเท่าเทียม นักกีฬาหญิงทุกคนต้องส่งเอกสารหลายอย่างซึ่งรวมถึงการตรวจเพศ
ทั้งนี้ เวิลด์บ๊อกซิ่งระบุว่า ทั้งเคลิฟและหลินจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลกที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-14 กันยายนนี้