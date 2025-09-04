คู่มวยยิ่งใหญ่ปี! แดเนียล ป้องกันแชมป์บู๊ เพชรมรกต ศึก RWS Super Fight 11 ต.ค.นี้
ศึกมวย RWS เตรียมสร้างไฟต์สะเทือนเวทีด้วยคู่มวยระดับ “Super Fight” คู่ยิ่งใหญ่แห่งปี 2568 เมื่อ แดเนียล โรดริเกวซ แชมป์ซุปเปอร์เวลเตอร์เวตราชดำเนิน จะขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 พบกับความท้าทายครั้งใหญ่จาก เพชรมรกต บังมัดคลองตัน แชมป์มิดเดิลเวตที่ยอมลดน้ำหนักลงมา เพื่อไล่ล่าความยิ่งใหญ่ในพิกัดใหม่
แดเนียล โรดริเกวซ เป็นนักชกต่างชาติที่ก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนมวยไทยด้วยลีลาการชกที่สวยงามและสภาพร่างกายสุดแกร่ง แดเนียลได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้มีแค่ร่างกายที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีไหวพริบอเชิงมวยที่พัฒนาขึ้นทุกไฟต์ การป้องกันแชมป์ครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าเขาพร้อมยืนระยะในฐานะแชมป์ราชดำเนินตัวจริง
เพชรมรกต บังมัดคลองตัน ปัจจุบันเป็นแชมป์มิดเดิลเวตราชดำเนินที่ผ่านการป้องกันแชมป์มาแล้ว 4 ครั้ง เป็นนักชกจอมเก๋ามากประสบการณ์ที่ใครก็ประมาทไม่ได้ แม้ไฟต์นี้ต้องลดน้ำหนักลงมา แต่เขาเชื่อมั่นว่าพละกำลังและประสบการณ์จะทำให้สามารถโค่นแชมป์ผู้แข็งแกร่งอย่างแดเนียลได้
นี่คือไฟต์ “แชมป์ชนแชมป์” ที่ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ฝีมือของสองนักชกผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการพิสูจน์กันของ “ความสดความเก๋า” แดเนียล โรดริเกวซ จะใช้ความสดและเชิงมวยชั้นยอดสยบเพชรมรกต หรือเพชรมรกตจะพิสูจน์ว่าประสบการณ์มวยและความเก๋าเอาชนะแดเนียลไปได้
ศึก RWS Super Fight ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 คู่มวยซุปเปอร์ไฟต์ แดเนียล – เพชรมรกต จึงเป็นศึกที่แฟนมวยห้ามกะพริบตาเด็ดขาด