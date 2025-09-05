ทีมมวยหญิงฝรั่งเศสหมดสิทธิแข่งศึกชิงแชมป์โลก เหตุส่งผลตรวจเพศไม่ทัน
ทีมมวยสากลหญิงทีมชาติฝรั่งเศสโดนตัดสิทธิจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก ที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-14 กันยยน หลังจากส่งเอกสารผลการตรวจเพศไม่ทันเส้นตายที่กำหนดไว้
ก่อนหน้านี้ “เวิลด์บ๊อกซิ่ง” องค์กรกีฬามวยสากลนานาชาติ ได้ออกกฎใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม ให้นักกีฬาต้องผ่านการตรวจเพศก่อนเข้าแข่งขันรายการที่องค์กรดูแล เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับนักกีฬาหญิงที่เข้าร่วม หลังจากปีที่แล้วเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอิมาน เคลิฟ นักชกชาวแอลจีเรีย และหลิน ยู่ถิง จากไต้หวัน ได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และคว้าเหรียญทองมาครอง แม้ว่าก่อนหน้านั้นทั้งคู่จะไม่ผ่านการตรวจเพศในรายการที่จัดโดยสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) องค์กรกีฬามวยสากลนานาชาติเดิมที่โดนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ยกเลิกสถานะไปก็ตาม
สหพันธ์มวยสากลฝรั่งเศสชี้แจงว่า เนื่องจากกฎหมายของฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้มีการตรวจเพศตามที่เวิลด์บ๊อกซิ่งระบุ จึงต้องส่งนักชกทั้ง 5 คน ไปที่ห้องแล็บในเมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน แต่ผลแล็บออกไม่ทันเส้นตายที่กำหนดไว้ ทำให้นักชกหญิงฝรั่งเศสทั้ง 5 คน หมดสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
สหพันธ์มวยสากลฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ว่า สหพันธ์รู้สึกตกตะลึงและไม่พอใจอย่างยิ่งหลังได้รับแจ้งจากเวิลด์บ๊อกซิ่งในช่วงเย็นวันพุธที่ 3 กันยายน ว่า นักกีฬามวยสากลหญิงของเราจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกได้ ทั้งที่เวิลด์บ๊อกซิ่งเป็นฝ่ายการันตีและแนะนำห้องแล็บนี้กับเราเอง แต่ห้องแล็บกลับไม่สามารถแจ้งผลได้ทันกำหนดเวลา กลายเป็นว่านักกีฬาของเราและหลายๆ ประเทศต้องติดกับดักนี้และไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ด้านสำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า นอกจากฝรั่งเศสแล้ว ยังมีนักมวยหญิงชาติอื่นๆ ที่โดนตัดสิทธิจากการแข่งขันด้วย ทั้งจากไนจีเรีย ฟิจิ ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐโดมินิกัน รวมแล้วมีนักกีฬาที่โดนตัดสิทธิทั้งสิ้น 12 คน
ขณะที่เวิลด์บ๊อกซิ่งแถลงตอบโต้ว่า ตั้งแต่ประกาศกฎการตรวจเพศเพื่อระบุโครโมโซมเพศกำเนิดนั้น ก็ได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าสมาคมและสหพันธ์กีฬามวยสากลชาติต่างๆ ต้องรับผิดชอบการตรวจดังกล่าว เนื่องจากสมาคมมวยแต่ละชาติมีความใกล้ชิดกับนักกีฬาและสามารถดูแลจัดการเรื่องกระบวนการตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพวกเขาย่อมมีข้อมูลว่านักมวยคนไหนต้องตรวจเมื่อไร เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่นักกีฬาบางประเทศไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ทันเวลา