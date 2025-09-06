ไทสันเตรียมดวลหมัดเมย์เวทเธอร์ไฟต์พิเศษปีหน้า
สองอดีตแชมป์มวยโลกชาวอเมริกันระดับตำนานอย่างไมก์ ไทสัน อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวตวัย 59 ปี และฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ อดีตแชมป์โลก 5 รุ่น เจ้าของสถิติไร้พ่ายตลอดการชกอาชีพ 50 ไฟต์ วัย 48 ปี เตรียมดวลกำปั้นกันในการชกไฟต์พิเศษในปีหน้า
สำหรับการชกไฟต์ดังกล่าวจัดโดย “ซีเอสไอ สปอร์ตส์/ไฟต์ สปอร์ตส์” แต่ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องเวลา สถานที่ สถานีโทรทัศน์ที่จะถ่ายทอดสด รวมถึงกติกาที่จะใช้ในการแข่งขัน
ไทสันกล่าวว่า ไฟต์นี้เป็นสิ่งที่ทั้งตัวเองและชาวโลกไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ตอนนี้วงการมวยเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ และไฟต์นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น
ไทสันเพิ่งกลับคืนสังเวียนในการชกกับเจค พอล ยูทูบเบอร์ดังที่ผันตัวมาเป็นนักมวย ก่อนแพ้คะแนนเอกฉันท์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไฟต์แรกหลังจากแขวนนวมไปนานถึง 19 ปี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นมวยปาหี่ เนื่องจากไทสันอายุห่างจากพอลมาก
ด้านเมย์เวทเธอร์ซึ่งอำลาวงการเมื่อปี 2017 พร้อมสถิติการชกอาชีพไม่แพ้ใคร 50 ไฟต์ ยังคงขึ้นชกไฟต์พิเศษอยู่หลายครั้งหลังแขวนนวม หนล่าสุดคือการเจอกับจอห์น ก็อตตี้ ที่ 3 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เมย์เวทเธอร์กล่าวว่า ทุกคนต่างรู้ดีว่าถ้าตนจะทำอะไรสักอย่าง มันต้องเป็นเรื่องใหญ่และเป็นตำนาน ถ้าพูดถึงวงการมวย ตนถือเปฆ็นที่สุด ไฟต์พิเศษนี้จะมอบในสิ่งที่แฟนๆ ต้องการ