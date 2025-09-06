มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 นำ 3 ยอดมวยไทย ตรวจเยี่ยมค่ายมวยถึงมาร์เซย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมืองมาร์เซย ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน
โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย กกท. นำ 3 ยอดนักชกมวยไทย ได้แก่ แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ไปตรวจเยี่ยมค่ายมวยซัน คลับ ที่เมืองมาร์กเซย โดยมี นายกีโยม วิอูลว์ เจ้าของยิมมวยซัน คลับ พร้อมด้วย คริสเตียน โรเบิร์ต ประธานกีฬาศิลปะการต่อสู้ของฝรั่งเศสโซนตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนของยิมและนักกีฬาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายธีรวัฒน์ กล่าวว่า ต้องชื่นชมมาตรฐานของค่ายมวยที่นี่ทำได้อย่างดี มีสอนทั้งมวยไทยและศิลปะการต่อสู้อื่นๆ อีกมากมาย ซี่งก็มีน้องๆ เยาวชนชาวฝรั่งเศสให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ก็หวังว่าในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปฝึกซ้อมที่ค่ายมวยประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย
”ในส่วนของโครงการ มวยไทย ฟอร์ ออล โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้ริเริ่มโครงการนี้ นำร่องเป็นปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2568 ในห้วงเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน ก็จะเป็นการส่งเสริม โดยเราจะเอาครูมวยที่ผ่านไลเซนส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรสอนเยาวชนประชาชนที่สนใจ โดยมีการสอน ในระยะเวลา 1 เดือน (2 ชั่วโมงต่อวัน) และเราก็จะหาน้องๆ เยาวชนที่มีแววจำนวน 10 คน มาเพื่อผลิตเป็นนักกีฬาต่อยอดโครงการ มวยไทย เฟิร์ส ไฟท์ ซึ่งจะให้ค่ายมวยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 500 ค่าย ที่อยู่ในเครือข่ายโครงการ นำไปฝึกทักษะความสามารถ ส่งแข่งขันรายการที่ กกท ให้การดูแลสนับสนุน ได้แก่นำเยาวชนที่มีแวว โดยที่วิทยากรคัดเลือกเข้ามาแข่งขันในเวทีนี้ เพื่อจะต่อยอดซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนหน้าใหม่เข้ามาประดับวงการมวยต่อไป” นายธีรวัฒน์ กล่าวปิดท้าย