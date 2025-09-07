กทม. สร้างสรรค์พลังเยาวชน สืบสานศาสตร์ศิลป์มวยไทย-คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายหมวดตรี พิชิตชัย รัชตามพร นายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมมวยไทยเพื่อสุขภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยจัดการแสดงมวยไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และคีตะมวยไทยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย มีผู้บริหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม ร่วมกิจกรรมท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น
โครงการส่งเสริมมวยไทยเพื่อสุขภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการแสดงมวยไทยและศิลปะแม่ไม้มวยไทย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2568 และวันที่ 1-3 กันยายน 2568 ที่ห้องประชุมบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย และไฮไลต์คือ กิจกรรมที่ 4 การจัดการแสดงมวยไทยและศิลปะแม่ไม้มวยไทยของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2568 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามได้รับการประสานจัดส่งครูมวยไทยให้การฝึกอบรมให้แก่น้องๆ นักเรียน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อาทิ ทักษะพื้นฐานของมวยไทย, การไหว้ครูมวยไทย, การออกอาวุธมวยไทย, การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย 15 ท่า และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบประยุกต์ (คีตะมวยไทย) โดยกิจกรรมนี้ผู้บริหารสมาคมฯ ทั้ง นายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม (นายหมวดตรี พิชิตชัย รัชตามพร) ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม ดร.ชวภณ เจริญสิน, นายชัชพงศ์ ภาคเดช และนายแทน ปิณฑานนท์ ประธานชมรมคีตะมวยไทยกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด
นายหมวดตรี พิชิตชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก ส่งเสริมกีฬาคีตะมวยไทยให้เป็น 1 ใน Soft Power ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสู่ระดับสากล ปัจจุบัน “กีฬาคีตะมวยไทย” ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกีฬาการผสมผสานท่าแม่ไม้มวยไทยเข้ากับจังหวะดนตรี เกิดเป็นนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การร่วมฝึกอบรมให้ความรู้มวยไทยและคีตะมวยไทยให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างสรรค์พลังเยาวชนของกรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานศาสตร์ศิลป์มวยไทยและ คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพที่ดีในโรงเรียนอีกด้วย