เสมาเพชร ทุ่มสุดตัวกู้ฟอร์มชนแกร่ง เอลบรุส คู่เอกอินเตอร์ ศึก ONE ลุมพินี 125
“เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” กำปั้นอาวุธหนัก วัย 30 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งเป้าเรียกคืนฟอร์มเก่ง ลุ้นชิงแต้มชัยสำคัญจาก “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักสู้อันตราย วัย 24 ปี จากรัสเซีย ที่พร้อมเก็บแต้มชัยต่อเนื่องในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึก ONE ลุมพินี 125 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กีนยายนนี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มเวลา 19.30 น.
“เสมาเพชร” อดีตเจ้าของอันดับ 2 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต หวังกู้ชื่อกลับมาให้ได้ หลังทำฟอร์มหลุดในช่วงหลัง โดยต้องวัดฝีมือกับ “เอลบรุส” ที่กำลังต้องการพิสูจน์ตนเองในเส้นทางสายมวยไทย ฝ่ายไหนจะทำสำเร็จสมความตั้งใจ ห้ามพลาดชม!
ชัยชนะครั้งล่าสุดของ “เสมาเพชร” ย้อนไปในศึก ONE Fight Night 19 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเขาอัดทีเคโอ “โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์” จากแอลจีเรีย จอดในยกแรก หลังจากนั้นเกิดฟอร์มสะดุดพบกับความพ่ายแพ้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน
ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา “เสมาเพชร” พลาดเก็บชัยแบบน่าเสียดาย แม้จะเรียกนับ 8 จาก “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย ได้ก่อน แต่สุดท้ายเขาถูกอาวุธหมัดชุดใหญ่เล่นงานอย่างหนัก จนตกเป็นฝ่ายแพ้ทีเคโอในช่วงกลางยก 2 ครั้งนี้ “เสมาเพชร” ไม่มีอะไรจะเสีย โดยได้กลับไปทำการบ้านปรับปรุงฝีมือมาอย่างดี พร้อมกู้ฟอร์มเก่งหยุดความฮอตของ “เอลบรุส”
ขณะที่ “เอลบรุส” คือหนึ่งในนักชกต่างชาติที่สร้างผลงานโดดเด่นบนเวที ONE ลุมพินี ทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย ด้วยสไตล์การออกอาวุธแบบเหนือชั้น และมีความเร็วชนิดที่หาตัวจับได้ยาก โดยฝากผลงานชนะถึง 7 ไฟต์ และแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการขึ้นชกรายการนี้
รอบนี้ “เอลบรุส” พร้อมกลับมาโชว์สกิลมวยไทยอีกครั้งเพื่อต่อยอดจากไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 117 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่เขากดน็อก “คัมภีร์เทวา สิทธิกุล” ได้ในยกแรก พร้อมเปิดซิงคว้าโบนัสมูลค่า 350,000 บาท ไปครอง โดยครั้งนี้เขาจะได้ทดสอบฝีมือครั้งสำคัญกับอดีตแถวหน้าของแรงกิง หากทุผ่านไปได้ จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจออกล่าความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.