ทีมมวยเยาวชนไทยพร้อมลุยศึกเยาวชนโลกที่ยูเออี
ทีมมวยเยาวชนไทย ซ้อมหนักโพสต์ท้ายก่อนออกเดินทางสู่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขัน ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก (IFMA Youth World Championship) โดยมีโค้ชจักรเพชร ปาปะขัง คุมทีมไป โดยมั่นใจว่าสภาพร่างกายของนักชกชุดนี้แข็งแกร่งพอที่จะคว้าเหรียญทองได้อย่างน้อย 2 เหรียญ โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมเพียง 4 รายเนื่องจากรุ่น 45 กก.มีปัญหาเรื่องวีซ่า
โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการฟิตซ้อมของทีมเยาวชนมวยไทย โดยได้ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 (IFMA Youth World Championship) ที่ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน
สำหรับทีมชุดนี้ไทยได้ส่ง 5 นักกีฬาชายร่วมในการแข่งขันประกอบด้วย รุ่น 45 กก. ปพนธีร์ เผือกบุญเกิด , รุ่น 48 กก. ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย , รุ่น 51กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค ,รุ่น54กก. ธนกร น้ำรอบ และ รุ่น57กก. จรายุทธ ขุนปลัด โดยมี”โค้ชก๊อก” ส.อ.จักรเพชร ปาปะขัง เป็นผู้ควบคุมทีม และมีนายสมชาย ศรีผิว ประธานผู้ตัดสิน เดินทางร่วมทริปนี้ไปด้วย
โค้ชก๊อก ได้เผยว่า ทีมเยาวชนชุดนี้ได้ผ่านการฝึกซ้อมจากต้นสังกัดคือโรงเรียนกีฬาแต่ละแห่งมาพอสมควรก่อนที่จะเดินทางมาเก็บตัวโค้งสุดท้ายที่กรุงเทพฯ สภาพร่างกายถือว่าน่าพอใจโดยตนคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองอย่างน้อย 2 เหรียญจาก 4รุ่นที่ร่วมกันแข่งขันแต่ก็ต้องดูหน้างานด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องของน้ำหนักตัวของแต่ละคนไม่มีปัญหาเพราะจะให้เท่าพิกัดก่อนออกเดินทางไปที่อาบูดาบี
อย่างไรก็ตามในรุ่น 45 กก.ปพนธีร์ เผือกบุญเกิด ต้องพลาดโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากมีปัญหาเรื่องวีซ่า ทำให้ทีมมวยไทยชุดลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชียมีนักกีฬาเข้าร่วมเพียงแค่ 4 คนเท่านั้น