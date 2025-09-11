อิโนอูเอะ ป้องกันแชมป์ อัคห์มาดาลีเยฟ ศึกเวิลด์บ็อกซิ่ง ทรูวิชั่นส์ นาว ยิงสด 14 ก.ย.นี้
ทรูวิชั่นส์ พร้อมเสิร์ฟความมันให้แฟนมวยได้เชียร์กันแบบเต็มหมัด เต็มฮุค กับไฟต์หยุดโลกในศึกเวิลด์ บ็อกซิ่ง มวยสากลชิงแชมป์โลก 4 สถาบัน การชิงแชมป์ของคู่เอกอย่าง อิโนอูเอะ นักกำปั้นจากแดนปลาดิบ แชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์แบนตั้มเวท 4 สถาบัน ออกโรงป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงชาวอุซเบกิสถาน อัคห์มาดาลีเยฟ ส่งตรงจากสังเวียน ไอจี อารีนา เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 14 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. พิเศษที่แอพพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว เท่านั้น กับการรับชมแบบ PAY PER VIEW เฉพาะศึกนี้ในราคาเพียง 69 บาท (จากราคาปกติ 99 บาท) พร้อมรับชม เชียร์มันกับอีก 2 คู่พิเศษในวันนั้น สตรีมรับความมันได้ที่ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/inguifxl
นาโอยะ อิโนอูเอะ เจ้าของสถิติไร้พ่าย ผู้ครองเข็มขัดแชมป์ครบทุกสถาบัน เตรียมกลับมาชกในบ้านเกิดอีกครั้ง เพื่อป้องกันตำแหน่งกับ มูรอดจอน อัคห์มาดาลิเยฟ โดยทั้งคู่ต่างมีสไตล์การชกที่ดุดัน และหมัดที่หนักหน่วงคล้ายๆ กัน ส่งผลให้แฟนมวยทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่าจะเป็นไฟต์ที่ดุเดือดมากแน่นอน และนอกจากนั้นยังมีรายงานว่า หลังจากการเปิดขายออนไลน์ บัตรเข้าชมคู่ชกแห่งประวัติศาสตร์นี้ ถูกจับจองหมดภายในเวลาแค่ 10 นาทีเท่านั้น
งานนี้แฟนมวยห้ามพลาด เชียร์มันกันได้ทั้งสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล อีกทั้งยังรับชมได้ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพียงคลิกที่เมนู LIVE Event สามารถติดตามรายละเอียดความสนุกเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TrueVisions ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) วันนี้ เชียร์มันไปกับกีฬาระดับโลกผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV
ช่องทางการรับชม
-สมัครรับชมแบบ PAY PER VIEW ในราคาเพียง 69 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติ 99 บาท) เฉพาะแมตช์นี้ โดยสมัคร และรับชมได้ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ทางเมนู LIVE EVENT
-สมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ลแพ็กเกจ Platinum / Gold / Super Familyสามารถรับชมฟรี ได้ทางช่อง True Sports 3 (668)
-สมาชิกทรูวิชั่นส์ นาว แพ็กเกจ Now Max / Now Sports รับชมฟรี ได้ทางช่อง True Sports 3 (668) หรือทางเมนู LIVE EVENT
-สมาชิกทรูวิชั่นส์ นาว แพ็กเกจ Now Pop / Now Plus / Now Prime / Now Platinum / Now Gold / Now Premium สามารถรับชมฟรี ทางเมนู LIVE EVENT
ตารางการแข่งขัน
คู่ที่ 1. WBA MINIMUMWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP – 12 Rounds
YUNI TAKADA vs RYUSEI MATSUMOTO
คู่ที่ 2. WBO BANTAMWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP – 12 Rounds
YOSHIKI TAKEI vs CHRISTIAN MEDINA
คู่ที่3. UNDISPUTED SUPER BANTAMWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP
NAOYA INOUE vs MURODJON AKHMADALIEV