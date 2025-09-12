ONE แถลงความพร้อมศึก ONE 173 นักสู้บู๊เดือดหลายคู่ 16 พ.ย.นี้
ONE ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศึก ONE 173 ขึ้นที่ ชินางาวะ เดอะ แกรนด์ ฮอลล์ ในกรุงโตเกียว โดยมีบรรดานักกีฬาชื่อดังคู่ที่น่าสนใจ ขึ้นเวทีอัปเดตถึงความพร้อมล่าสุดให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
ศึกนี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศคู่ชกออกมาแล้วมากถึง 14 คู่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE เป็นเดิมพันถึง 6 เส้นเป็นเดิมพัน และมีตัวแทนนักกีฬาไทยลงแข่งขันถึง 7 คน แฟนมวยชาวไทยห้ามพลาดเด็ดขาด
นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอของ ONE ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมเผยถึงความยิ่งใหญ่ของศึก ONE 173 ที่จะมอบความสนุกเต็มขั้นให้ผู้ชมทั่วโลกต้องจดจำไปอีกนาน เหล่านักกีฬาญี่ปุ่นที่นี่ ล้วนเป็นซูเปอร์สตาร์ เป็นสุดยอดแชมป์โลกระดับแนวหน้า ที่พร้อมออกมาปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติ เพื่อฟื้นคืนความงดงามของความหลงใหลในศิลปะการต่อสู้ให้ยิ่งใหญ่กว่ายุคทองของ Pride และ K-1เมื่อ 30 ปีก่อน นี่คือความปรารถนาของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นทุกคนใน วัน แชมเปียนชิพ และเป็นความสำคัญของศึกนี้ ในขณะเดียวกัน เราก็ได้นำนักกีฬาระดับที่สุดของที่สุดของโลกจากทุกแขนงศิลปะการต่อสู้มารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นการปล้ำจับล็อก คิกบ็อกซิ่ง มวยไทย หรือ MMA แฟนชาวญี่ปุ่นเตรียมรับชมความยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ได้เลย”
คู่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ยูกิ โยซะ ซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งคนดังเจ้าถิ่น ท้าชนแกร่ง ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต
ยูกิกล่าวว่า มี ซุปเปอร์เล็กคนเดียวเท่านั้นที่อยากจะสู้ด้วย และก็หวังว่าชนะไฟต์นี้แล้วจะได้ชิงแชมป์ แต่ถ้าไม่ ก็ช่วยหาคู่ชกคนไหนก็ได้มาให้ผม พร้อมจะสู้กับทุกคนจนกว่าจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์
ด้านซุปเปอร์เล็กมองว่า การชกกับ ยูกิ จะเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นมาก เขาเป็นนักมวยที่เก่ง เตะได้ดี ซึ่งก็เตะได้ดีเหมือนกัน ในวันนั้มจะเตะให้เก่งกว่าเขา มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาชกที่ญี่ปุ่น นัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มีแต่คู่มวยดีๆ เป็นซุปเปอร์ไฟต์ หนึ่งในนั้นคือการเจอกันของตนกับยูกิ เชื่อว่าทุกคนอยากดูการแลกแข้งของเราสองคน
ขณะที่แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) 3 กติกา (มวยไทย,คิกบ็อกซิ่ง และ MMA) หายเจ็บฟิตคืนสังเวียนในรอบกว่า 2 ปี พร้อมลุยดวลสาวแกร่งเจ้าบ้าน คานะ โมริโมโตะ ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต
อีกหนึ่งคู่ที่ห้ามพลาดคือศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่าง นาดากะ จอมบู๊เลือดซามูไรที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง 39 ไฟต์ ปะทะ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา กำปั้นจากศรีสะเกษ ที่เพิ่งคว้าสัญญา ONE ฉบับที่ 32 มาครอง
นอกจากนี้ ยังมีการดวลกันระหว่างนักชกซูเปอร์สตาร์ ทาเครุ เซกาว่า เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิ้ง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ชิงแต้มกู้ศรัทธากับเดนิส พูริช จอมบู๊เก๋าเกม ตัวแทนจากบอสเนีย-แคนาดา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต
