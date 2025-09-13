มวยไทยฟีเวอร์ในสเปน! คณะอนุฯ-กกท.บุกตรวจค่ายที่เมืองมาลาก้า เด็กๆ แห่เรียนล้นหลาม
กระแสมวยไทยฟีเวอร์ในสเปน! คณะอนุกรรมการฯ-สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. บุกตรวจค่ายที่เมืองมาลาก้า พร้อมมอบป้าย SMG รับรองมาตรฐาน ปลื้มใจเห็นเด็กๆ เยาวชนแห่เรียนมวยไทยกันอย่างล้นหลาม พร้อมกับมีค่ายเพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่นาน เป็นตัวชี้วัดความนิยม!
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2568 ซึ่งนับเป็นประเทศที่ 8 จากทั้งหมด 10 ประเทศที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมโปรโมตกีฬามวยไทยในปีนี้
โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการกีฬามวย กกท. พร้อมด้วย น.ส.วันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการ กกท. ระดับ 8 ได้เดินทางไปตรวจมาตรฐานของค่ายมวย 2 แห่งภายในเมืองมาลาก้าคือ ค่ายทีม พาวเวอร์ และค่ายแซม ลุมพินี ยิม ซึ่งเป็น 2 จาก 5 ค่ายมวยไทยขนานแท้ในเมืองนี้ พร้อมกับได้มีการมอบป้าย Standard Muaythai Gym หรือ SMG เพื่อรับรองการผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้กับทั้ง 2 ค่ายแห่งนี้ด้วย
สำหรับ ค่ายมวยไทย ทีม พาวเวอร์ นั้นมี มิเกล มาร์ติน มาริน เป็นเจ้าของและมีเมมเบอร์กว่า 250 คน ซึ่งตลอดเวลาที่เปิดค่ายมามีคนมาเรียนมวยไทยกว่าหมื่นคน รวมทั้งล่าสุดมีนักชกสาวดาวรุ่งวัย 12 ปีอย่าง มาเรีย มาร์ติน สามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันรายการ “ดับเบิลยูเอ็มเอฟ เวิลด์ มวยไทย แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่กรุงเทพฯ ขณะที่ค่ายมวยไทย แซม ลุมพินี ยิม เจ้าของคือ แซม เลียอุย ซึ่งมีการเปิดสอนมวยไทย 50 คนต่อคลาส และมีคนมาเรียนกันเป็นจำนวนมาก
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กล่าวว่า สำหรับสเปนนับเป็นประเทศที่ 15 ที่เราทำโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ส่วนในปีงบประมาณ 2568 นอกจากสเปนแล้วยังมีอีก 2 ประเทศที่ต้องไปหลังจากนี้คือ โปรตุเกส และออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พบความหลากหลายของผู้ที่รักมวยไทยแทบทุกประเทศ โดยเฉพาะเมืองมาลาก้า ที่ค่ายทีม พาวเวอร์ และแซม ลุมพินี ยิม ซึ่งได้สอนมวยไทยเพียวๆ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้มาตรวจค่าย และมอบป้าย SMG เพื่อรับรองมาตรฐาน
“ครั้งนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆ เราได้เห็นเด็กๆ ที่ส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนก็มาเรียนมวยไทยกันเป็นจำนวนมาก ผมได้พบผู้ปกครองและพูดคุย เขาก็บอกว่าลูกชอบและดูมวยไทยผ่านทางออนไลน์กันเยอะ ทำให้อยากเรียนมวยไทย ผู้ปกครองเองก็สนับสนุน จึงเชื่อว่าเรามาถูกทาง ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนกีฬามวยไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลก และที่นี่เราก็ได้มาเจอน้องมาเรียที่ไปชกมวยที่บ้านเราและได้แชมป์ เขาชอบมวยไทยมาก นอกจากการที่เขาไปชกที่บ้านเรา พ่อแม่ก็ไปด้วย ไปเรียนมวยไทยที่บ้านเราก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเรื่องการท่องเที่ยว”
นายชลิตรัตน์ กล่าวอีกว่า กระแสความนิยมของกีฬามวยไทยในสเปนไม่แพ้ที่อื่น เพราะว่ามีเด็กๆ ขนาดนี้มาเรียนมวยไทย ผู้ใหญ่ที่เรียนมวยไทยก็จะเยอะมาก ซึ่งค่ายมวยไทยในเมืองมาลาก้ามี 5 ค่ายที่เป็นมวยไทยแท้ๆ นอกนั้นก็จะมียิมที่สอนผสมผสาน ส่วนนอกเมืองมาลาก้าก็จะมีอีก 30-40 เป็นยิมเล็กบ้างใหญ่บ้าง ซึ่งจากการที่เราไปตรวจเยี่ยมก็ได้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเรียนมวยไทย ก็ได้เห็นความแตกต่างในแต่ละประเทศ และจากการได้พูดคุยพบว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้วมียิมไม่กี่แห่ง แต่ถึงปีนี้มียิมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
“ฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของยิมมวยไทยเป็นตัวชี้วัดว่ามีคนทำธุรกิจมวยไทยเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าในการทำมาสเตอร์ คลาส แต่ละประเทศก็จะสร้างความนิยมให้มากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเยาวชนที่มีความสำคัญมาก และเมื่อมีความต้องการเรียนมวยไทยมากขึ้น เขาก็เปิดค่ายมวยไทยมากขึ้น ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับประเทศไทย เพราะว่าเมื่อเขาเรียนมวยไทย ชอบมวยไทย ก็ต้องไปฝึกมวยไทยที่บ้านเรา”
ด้าน มาเรีย มาร์ติน นักชกสาวดาวรุ่งชาวสแปนิชวัย 12 ปีแห่งค่ายทีม พาวเวอร์ ยืนยันว่า ในอนาคตต้องการอยากที่จะเป็นนักมวยไทยอาชีพ และอยากที่จะเดินทางไปเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินเกิดของมวยไทย เช่นเดียวกับทาง แองจี้ มิเชลล์ นักชกสาววัย 24 ปีของค่ายแซม ลุมพินี ยิม ก็ตั้งเป้าอยากที่จะเป็นนักมวยไทยอาชีพในอนาคต แต่ตอนนี้ขอขึ้นชกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน และหากมีโอกาสก็อยากที่จะเดินทางไปซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของมวยไทยอีกด้วย
สำหรับโครงการมวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปที่ฮ่องกง, บราซิล, อังกฤษ, สกอตแลนด์, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และสเปนนับเป็นประเทศที่ 8 จากนั้นจะเดินทางต่อไปที่ 2 ประเทศสุดท้ายคือ โปรตุเกส และปิดท้ายที่ออสเตรเลีย