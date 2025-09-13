มวยไทยรากหญ้าภาคตะวันออกคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ชมกลางพัทยา
นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย “สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล” (AUTHENTIC MUAYTHAI) รอบรองชนะเลิศโซนภาค 3 ที่เวทีมวยชั่วคราว ลานอเนกประสงค์สีฟ้า ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายพงศ์ธสิษฐ์ กล่าวว่า การแข่งขันมวยไทยรากหญ้านี้ มีจุดประสงค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมมวยไทย ควบคู่กับการสร้างโอกาสด้านอาชีพ และการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมวยไทยให้เป็น Soft Power ทางวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศก้าวขึ้นมาเป็น “นักมวยดาวรุ่งหน้าใหม่”
บรรยากาศภายในสนามก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยจำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่น ส่งผลให้เวทีการแข่งขันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย
ด้านผลการแข่งขัน มวยหญิง รุ่น 115 ปอนด์ ลมฝน ส.ศิลารักษ์ นักชกสาวจากชลบุรี เอาชนะน็อก เพชรกนกวรรณ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน จากนครปฐม ในยกที่ 3 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ พร้อมกับคว้าเงินรางวัลและค่าตัว 27,000 บาท ส่วนเพชรกนกวรรณ ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 23,000 บาท
ขณะที่ ตะวันเดือด เมืองมังกร จากนครสวรรค์ เอาชนะคะแนน ยอดภูผา จอมทัพมวยไทยยิม นักชกเจ้าถิ่น ไปได้แบบเอกฉันท์ 50-46 คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พร้อมกับคว้าเงินรางวัลและค่าตัว 27,000 บาท ส่วนยอดภูผา ได้รับเงินรางวัลพร้อมค่าตัว 23,000 บาท