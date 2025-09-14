อนันตชัย ดวลอาวุธ ยอดเหล็กแหลม รอบชิงศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24
ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24 (รอบรองชนะเลิศ) เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่เวทีมวยช่อง 7HD โดยก่อนชก นายณรงค์เดช ช่วยภักดี สจ.เขต1 คลองท่อม กระบี่ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เอียดเกลี้ยง รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวที คู่ระหว่าง อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซค์ (แดง) พบกับ ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ (น้ำเงิน) พิกัด 112 ปอนด์ และคู่ระหว่าง พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ (แดง) พบกับ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร (น้ำเงิน) พิกัด 112 ปอนด์
ผลการแข่งขันมวยรอบปูนเสือ (รอบรองชนะเลิศ) มีดังนี้
คู่ที่ 1. อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ (แดง) พบกับ ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ (น้ำเงิน) อนันตขัย มวยขวาสูงยาวเข่าในเหนียวแน่น ด้าน ก้องสนั่น มวยซ้ายอาชีพเตะหนักต่อยหนักรุนแรง อนันตชัย เดินเข้าหาเตะขวาลำตัวหนักๆ ทำเอาก้องสนั่นถึงกับสดุ้งพยามเดินเตะซ้ายลำตัวแถมมีศอกที่อันตรายแต่ความชัดเจนรุนแรง อนัยตชัย ทำได้ช้ดเจนผิดกับ ก้องสนั่น ออกอาการวืดวาดกลับโดน อนันตชัย จับคอตีเข่าเน้นๆ หนักๆ แม้ ก้องสนั่น จะออกมาใช้หมัดอย่างเดียวแต่ไม่เข้าเป้าครบยก อนันตชัย เผ็นฝ่ายชนะคะแนน ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศทันที ส่วน ก้องสนั่น เข้าไปชิงที่ 3
คู่ที่ 2. พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ (แดง) พบกับ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร (พ.พิมพ์อร) พลายพยัคฆ์ มวยขวาเตี้ยสั้นหมัดหนัก ด้าน ยอดเหล็กแหลม มวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมปล้ำในรุนแรง เดินเข้าหาเตะซ้ายลำตัวหนักๆ พลายพยัคฆ์ พยามเตะขวาต่อยหมัดแต่ไม่รุนแรงกลับโดน ยอดเหล็กแหลม เดินปล้ำในจับคอตีเข่าเป็นชุดหนักทำเอา พลายพยัคฆ์ ถึงกับออกอาการกระทั่งต้นยก 3 ยอดเหล็กแหลม ได้จังหวะเข้าจับคอตีเข่าเน้นๆ เป็นชุดทำเอา พลายพยัคฆ์ ทิ้งตัวลงไปนอนให้กรรมการนับ10 ทำให้ ยอดเหล็กแหลม ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศทันที ส่วน พลายพยัคฆ์ เข้าไปชิงที่ 3
สำหรับศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24 (รอบชิงชนะเลิศ) เปิดดวลอาวุธกันในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 รอบชิงชนะเลิศ คู่ระหว่าง อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ ดวลกับ ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร ทั้งคู่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย! ใครจะคว้าแชมป์ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24 ใครจะเป็นเสือตัวที่ 24 ตัวต่อไป และ ชิงอันดับ 3 คู่ระหว่าง ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ ดวลกับ พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ นักชกทั้งสองคู่พร้อมเสิร์ฟความมันส์ให้แฟนมวยรอบปูนเสือเตรียมส่งแรงใจเชียร์ มาเชียร์กันได้ที่เวทีมวยช่อง 7 HD ห้ามพลาดเด็ดขาด
แฟนๆ คอมวยไทย ศึกมวยรอบปูนเสือ มวยไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 24 (รอบชิงชนะเลิศ) มาเชียร์กันให้สนั่นบนสังเวียนผืนผ้าใบได้ที่เวทีมวยช่อง 7 HD ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป