‘วุฒิไกร-ธนกร’ ฉลุยรอบแรกมวยไทยเยาวชนโลก
วุฒิไกร ทองกลีบนาค และ ธนกร น้ำรอบ 2นักชกไทยประเดิมรอบแรกห่วงคู่เข้ารอบ 2 ได้สำเร็จในการแข่งขัน ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ช่วงดึกวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ จรายุทธ ขุนปลัด พลาดท่าตกรอบอย่างน่าเสียดาย โดย”โค้ชก๊อก”จักรเพชร ปาปะขัง เผยนักมวยไทยยังติดจะสไตล์มวยไทยที่เน้นคุมเชิงมากเกินไปขณะที่มวยต่างชาติจะขยันออกอาวุธมากกว่าจึงต้องปรับแก้ไขให้เร่งออกอาวุธตั้งแต่ต้นเกม
ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน มี 3 นักชกไทยขึ้นทำการแข่งขันในรอบแรก ดังนี้
รุ่น 51 กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค หรือ รถบัส อีสานควนปริง พบกับ พฮวง กังวาน จากเวียดนาม โดยการชกของคู่นี้วุฒิไกรออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าก่อนที่จะมาพระรามตีเน้นวงในเอาชนะไปได้แบบม้วนเดียวจบ 30 – 27 ผ่านเข้ารอบ 2 ต่อไป
รุ่น 54 กก.ธนกร น้ำรอบ หรือ คีเลี่ยน พุ่มพันธ์ม่วง พบ ปีเตอร์ อนาคนคริสต์ดิส (สหรัฐอเมริกา) เกมคนนี้เป็นไปอย่างตื่นเต้นโดยนักชกจากสหรัฐอาศัยลูกขยันขณะที่นักชกไทยเน้นจังหวะฝีมือออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ 29-28 เข้ารอบเป็นรายที่ 2
รุ่น 57 กก.จรายุทธ ขุนปลัด หรือ เพชรลูกหม้อ ส.เชิงดี พบ ไคส์ พิดุส (ฝรั่งเศส) เกมคู่นี้เป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้นแลกอาวุธกันสูสีจนต้องมาชิงดำยกสุดท้าย นักชกไทยมาโดนเตือนและตัดคะแนนเนื่องจากห้ามแล้วยังออกอาวุธ นักชกฝรั่งเศสได้ลูกขยันกว่าเอาชนะคะแนนไปได้ 29 -28
ทางด้าน “โค้ชก๊อก” จักรเพชร ปาปะขัง เผยว่า ภาพรวมของนักชกไทยถือว่ายังต้องมีจุดแก้ไขเนื่องจากติดสไตล์มวยไทยมากเกินไป ขณะที่นักชกต่างชาติขึ้นมาเขาออกอาวุธเลย และชก 2 นาที พัก 1 นาทีมีเวลาน้อย จึงต้องแก้ไขด้วยการให้ออกอาวุธตั้งแต่ต้นเกม
สำหรับโปรแกรมการชกในวันที่ 15 กันยายน 3 นักชกไทยจะลงทำการแข่งขัน รุ่น 48 กก.ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย พบกับ นาอูฟาล อันนาโออา (โมร็อคโค) , รุ่น51กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค พบกับ ยูเซฟ อืม ฮมาจา (โมร็อคโค) และ รุ่น 54กก. ธนกร น้ำรอบ พบกับ อาบูคาห์ริคฮาน ยูราซาลิน (คาซัคสถาน)