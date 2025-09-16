วุฒิไกร- ภัทรนันท์ ทะยานรอบ 8 คนสุดท้ายมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025
การแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในคืนวันจันทร์ที่ 15 กันยายน มี 3 นักชกไทยขึ้นทำการแข่งขันในรอบ2 ดังนี้
รุ่น 48 กก.ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย พบกับ นาอูฟาล อันนาโออา (โมร็อคโค) เกมคู่นี้นักชกไทยเสียเปรียบรูปร่างที่เล็กกว่าแพ้ยกแรกแต่มาเร่งช่วงท้ายอาศัยจังหวะฝีมือแซงชนะไป 29-28 เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายสำเร็จ
รุ่น51กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค หรือ คีเลี่ยน พุ่มพันธ์ม่วง พบกับ ยูเซฟ อิท ฮมาจา (โมร็อคโค) การชกคู่นี้วุฒิไกรอาศัยความแข็งแกร่งเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ออกแข้งสดับปล้ำตีวงในทำได้จะแจ้งกว่าเอาชนะไปได้ขาด 30-27 เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายได้สำเร็จ
รุ่น 54กก. ธนกร น้ำรอบ พบกับ อาบูคาห์ริคฮาน ยูราซาลิน (คาซัคสถาน) คู่นี้ ธนกร ลดน้ำหนักมากจนมีอาการแผ่วให้เห็นออกอาวุธได้ช้ากว่าคู่ต่อสู้ แม้ว่าจะพยายามเดินเล่นเกมแต่ไล่ไม่ทัน ครบยก ธนกรแพ้ไป 27-30
หลังเกมการชก”โค้ชก๊อก” จักรเพชร ปาปะขัง เผยว่า รายการนี้ชกต่อเนื่องทุกวันทำให้นักมวยต้องคุมน้ำหนักอยู่ตลอด จึงมีแผ่วบ้าง ตอนนี้เหลือนักชกไทย 2 คนที่เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ผ่านด่านนี้ไปได้มีเหรียญแน่นอน ในการชิงเหรียญทองแดงซึ่งจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะต้องขยันออกอาวุธให้มากขึ้นเพราะนักมวยต่างชาติเขาขยันออกอาวุธมากกว่า เราจะมัวแต่คุมเกมไม่ได้
สำหรับโปรแกรมการชกรอบ 8 คนสุดท้ายซึ่งจะมีขึ้นในช่วงค่ำวันที่ 16 กันยายน มีดังนี้ รุ่น 48 กก.ชาย ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย พบกับ อาเหม็ด อับ ซูดานี่ (อิรัค) และ รุ่น 51กก. พบ วุฒิไกร ทองกลีบนาค พบกับ เมิร์ท กูนี่ย์ (ตุรกี)