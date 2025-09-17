โชกุน ถล่มกำปั้นอิรัก กรุยทางเข้าตัดเชือกมวยไทยเยาวชนโลก
ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย ยังคงร้อนแรงเอาชนะนักชกจากอิรักไปอย่างสนุกตื่นเต้นแม้จะได้ 2 นับก็ตาม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอนแล้ว ส่วน วุฒิไกร ทองกลีบนาค หรือ คีเลี่ยน พุ่มพันธุ์ม่วง สุดเซ็งแพ้นักชกตุรกี ชนิดแฟนมวยโห่กรรมการทั้งสนาม ใน ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ช่วงดึกวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดย”โค้ชก๊อก”จักรเพชร ปาปะขัง พอใจรูปเกมของ ภัทรนันท์ ที่ชกได้ตามแผนแต่ผิดหวังกรรมการที่ตัดสินให้ วุฒิไกร แพ้ไปอย่างค้านสายตา
ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในคืนวันอังคารที่ 16 กันยายน มี 2 นักชกไทยขึ้นทำการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้าย ถ้าผ่านได้จะมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอน
รุ่น 48 กก.ชาย ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย พบกับ อาเหม็ด อับ ซูดานี่ (อิรัค) เกมการชกของคู่นี้ ภัทรนันท์ เดินเปิดเกมแลกอาวุธกับคู่ชกอย่างสนุกแต่กรรมการให้ ภัทรนันท์แพ้ทำให้ยก 2 ต้องเร่งเดินเครื่องขยันกว่าเดิมดักต่อยดักแทงได้นับ 8 จนมาถึงยกสุดท้าย ภัทรนันท์ ต่อยคู่ชกมีอาการได้นับอีกครั้ง ครบยก ภัทรนันท์ ชนะคะแนน 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 18 กันยายน
รุ่น 51กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค หรือ คีเลี่ยน พุ่มพันธุ์ม่วง พบกับ เมิร์ท กูนี่ย์ (ตุรกี) โดยเกมคู่นี้นักชกไทยเล็กกว่าแต่ออกอาวุธได้จะแจ้งรูปเกมเป็นไปอย่างคู่คี่สูสีต้องมาชิงดำยกสุดท้าย แม้ว่า วุฒิไกร จะออกอาวุธได้จะแจ้งแต่โดนจับขาไถล้มลงหลายครั้ง ครบยก กรรมการให้ วุฒิไกร แพ้ไปแบบค้านสายตา 28-29 แฟนมวยโห่ทั้งสนาม เล่นเอานักชกไทยถึงกับร่ำไห้ด้วยความเซ็ง
หลังเกมการชก “โค้ชก็อก” จักรเพชร ปาปะขัง เผื่อว่าเกมของคู่นี้โดยเฉพาะ ภัทรนันท์ซึ่งจะเข้าไปเจอกับนักมวยตุรกี น้องเขามีความมั่นใจมากว่าจะผ่านได้แต่มวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องดูหน้างานไปก่อน แต่ที่น่าเสียดายก็คือรายของ วุฒิไกร ซึ่งชกเสร็จฝรั่งต่างชาติที่มาดูบอกว่าเราชนะแทบจะทั้งนั้น เสียดายแทนน้องที่ถึงกับร้องไห้ ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะต้องพัฒนากันต่อไป