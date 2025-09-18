มวยสากล คลอดโผ 17 กำปั้นซีเกมส์ กางแผนบุกชุบตัวจีน-ฟินแลนด์-อุซเบฯ
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ซึ่งขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัว 17 กำปั้น ชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 แบ่งเป็นนักชกชาย 9 รุ่น นักชกหญิง 8 รุ่น
สำหรับนักชกชายประกอบด้วย รุ่น 48 กก. ฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร, รุ่น 51 กก. ธิติสรรค์ ปั้นโหมด, รุ่น 54 กก. ธนรัฐ แสงเพชร, รุ่น 57 กก. ศราวุฒิ สุขเทศ, รุ่น 60 กก. ศักดิ์ดา รวมธรรม, รุ่น 63.5 กก. คุณาธิป ปิดนุช,
รุ่น 69 กก. บรรจง สินศิริ, รุ่น 75 กก. วีระพล จงจอหอ และรุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร
ขณะที่นักชกหญิง 8 รุ่น คือรุ่น 48 กก. ทิพย์สัจจา ยอดวารี, รุ่น 50 กก. จุฑามาศ รักสัตย์, รุ่น 54 กก. ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง, รุ่น 57 กก. ปุณณ์รวี รื่นรส, รุ่น 60 กก. อภิษฎา ทันท่าหว้า, รุ่น 63 กก. ธนัญญา สมนึก, รุ่น 66 กก. จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง และรุ่น 70 กก. ใบสน มณีก้อน
ทั้งนี้ จากรายชื่อที่ออกมานั้นมี 7 นักมวยสากลที่เพิ่งได้ขึ้นชกซีเกมส์ครั้งแรก โดยทุกคนต่างก็ตื่นเต้นและอยากจะคว้าเหรียญทอง ประกอบด้วย รุ่น 48 กก. ฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร, รุ่น 51 กก. ธิติสรรค์ ปั้นโหมด, รุ่น 60 กก. ศักดิ์ดา รวมธรรม, รุ่น 48 กก. ทิพย์สัจจา ยอดวารี, รุ่น 54 กก. ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง, รุ่น 60 กก. อภิษฎา ทันท่าหว้า และรุ่น 63 กก. ธนัญญา สมนึก
พ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์ สต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลทีมชาติไทย เปิดเผยว่า แม้จะมีหลายคนที่เพิ่งชกซีเกมส์ครั้งแรก แต่ด้วยประสบการณ์และได้ชกในประเทศน่าจะทำให้ผลงานออกมาดี
นอกจากนี้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้วางแผนส่งนักมวยสากลชุดนี้ไปเก็บตัวที่ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะส่งไปชกที่ประเทศฟินแลนด์ และไปประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อลงนวม เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังเฺป็นการเคาะสนิมให้นักชกไทย ก่อนชกซีเกมส์ ที่เมืองไทยอีกด้วย