กรมพลศึกษา ดันคีตะมวยไทยเป็นกีฬาสาธิต ในกีฬานักเรียน ครั้งที่ 45 คนบุรีรัมย์เกมส์

นายหมวดตรี พิชิตชัย รัชตามพร นายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าพบ นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา ที่ห้องประชุมกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และสืบสานศิลปะมวยไทย โดยผลักดันให้กีฬาคีตะมวยไทยเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันระดับชาติ เริ่มจากกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “คนบุรีรัมย์เกมส์” ที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วงต้นปี 2569

ในการประชุมปรึกษาหารือดังกล่าว นายหมวดตรี ได้นำเรียนถึงเหตุผลและความสำคัญของกีฬาคีตะมวยไทยที่เป็น 1 ใน ซอฟต์พาวเวอร์ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ สู่ระดับสากล ซึ่งปัจจุบัน “กีฬาคีตะมวยไทย” ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกีฬาด้วยการผสมผสานท่าไหว้ครูมวยไทยที่ถูกต้อง สง่างาม ร่วมกับท่าแม่ไม้มวยไทยทั้งแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยที่มีการออกอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอกเข้ากับจังหวะดนตรีและเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค ที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจมาผสมผสานกับท่าทางด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการทรงตัวและความอ่อนตัว สุดท้ายคือการ คูล ดาวน์ เพื่อคลายกล้ามเนื้อด้วยท่าทาง เพลง และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ปัจจุบันมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทุกระดับให้ความสนใจในกีฬาคีตะมวยไทย โดยขอให้กรมพลศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน และบรรจุกีฬาคีตะมวยไทยเป็นกีฬาสาธิต ในการแข่งขันระดับชาติ เริ่มจากกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ‘คนบุรีรัมย์เกมส์’ ที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และต่อยอดไปยังการแข่งขันกีฬาระดับชาติอื่นๆ อาทิ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ‘อินทนิลเกมส์’ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ด้วย”

นายหมวดตรี กล่าวในตอนท้ายว่า สุดท้ายในการประชุมข้างต้น ที่ประชุมได้เห็นชอบและสรุปว่า จะนำกีฬาคีตะมวยไทยบรรจุเข้าเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “คนบุรีรัมย์เกมส์” ที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วงต้นปี 2569 โดยจะมีการปรึกษาหารือกำหนดรายละเอียดกันอีกครั้ง ซึ่งสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม รู้สึกยินดีและขอบคุณกรมพลศึกษาที่เห็นความสำคัญของกีฬาคีตะมวยไทย และร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาวงการคีตะมวยไทย โดยส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ และสืบสานศิลปะมวยไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

