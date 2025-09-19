24 นักกีฬาผ่านด่านตาชั่ง เตรียมโชว์ฝีมือเต็มที่ศึก ONE ลุมพินี 125
ศึก ONE ลุมพินี 125 เตรียมมอบความบันเทิงให้แฟนกีฬาต่อสู้แบบเต็มอิ่ม พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายนนี้ เปิดตัวคู่แรก 19.30 น. โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อย และจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ในสรุปผลด้านล่าง
คู่เอกนำรายการ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ จอมบู๊อาวุธแน่น วัย 31 ปี จากเชียงใหม่ อดีตตัวท็อปของแรงกิ้ง พบกับ เอลบรุส ออสมานอฟ มวยฝีมือเด่น วัย 24 ปี จากรัสเซีย โดยทั้งคู่เตรียมวัดฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
คู่เอกภาคอินเตอร์ ก้องชัย ไฉนดอนเมือง นักสู้สายลุย วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ บุกปะทะ วอลเตอร์ กอนซาลเวส อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 26 ปี จากบราซิล ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี ทุกคน จะต้องผ่านการวัดระดับน้ำ ชั่งน้ำหนัก และตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่ง หากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่าน จะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนัก เพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้
สรุปผลชั่งน้ำหนักทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 125
คู่เอก เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ชั่งได้ 145 ป. vs เอลบรุส ออสมานอฟ ชั่งได้ 145 ป. (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย ชั่งได้ 137 ป. vs โลแกน ชาน ชั่งได้ 137.2 ป. (มวยไทย 138 ป.)
เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ ชั่งได้ 114.8 ป. vs เพชรนาย่า โหน่งบางทราย ชั่งได้ 114.8 ป. (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
กริชเพชร พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 124.4 ป. vs เมห์ดาด คานซาเดห์ ชั่งได้ 124.2 ป. (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อานนท์ ตลาดคนเดินเมืองพล ชั่งได้ 118 ป. vs จิอานนี เดอ เลอ ชั่งได้ 117.4 ป. (มวยไทย 118 ป.)
อิคคิวซัง ส.สละชีพ ชั่งได้ 112.6 ป. vs กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ ชั่งได้ 113 ป. (มวยไทย 113 ป.)
ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชั่งได้ 125 ป. vs วอลเตอร์ กอนซาลเวส ชั่งได้ 124.2 ป. (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
กายสิทธิ์ สิงห์มาวิน ชั่งได้ 143.2 ป. vs จามิล ออสมานอฟ ชั่งได้ 145 ป. (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
หลิว ยู่เอ๋อ ชั่งได้ 113 ป. vs เนฟิเซ เดลิคูร์ต ชั่งได้ 114.6 ป. (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
รายัน เม็กกี ชั่งได้ 139.6 ป. vs มูกะ ชั่งได้ 139.6 ป. (มวยไทย 140 ป.)
คิม คยังจุง ชั่งได้ 138.2 ป. vs ซู ซัง โช ชั่งได้ 138.8 ป. (MMA 139 ป.)
ฮูลีอานา โอตาโลรา ชั่งได้ 112.6 ป. vs คิม ทราน ชั่งได้ 114 ป. (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ส่วนทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. และสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR