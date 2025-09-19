สตีเฟน ดวลพลังกำปั้น แรมบ๊อง คู่เอกอินเตอร์ศึก ONE ลุมพินี 128
เปิดโปรแกรมล่วงหน้าสำหรับคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึก ONE ลุมพินี 128 ที่จัดการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยประกบสองนักชกสายบู๊ระหว่าง สตีเฟน เออร์วิน นักชกหมัดดุจากสกอตแลนด์ พบกับ แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ นักสู้ขาลุยจากลำพูน ในกติกามวยไทย 130 ป.
ทั้งสตีเฟน และ แรมบ๊อง ต่างเป็นนักชกที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดดุดันซึ่งเคยใช้อัดคู่ชกร่วงให้เห็นมาแล้วทั้งคู่ จึงการันตีได้เลยว่าเกมการชกในไฟต์นี้จะต้องออกมาดุเดือดถึงใจอย่างแน่นอน ซึ่งงานนี้หมัดใครจะหนักและแม่นยำกว่ากัน เพื่อคว้าชัยชนะแต้มสำคัญมาครอง
สตีเฟนถือเป็นอีกหนึ่งนักชกต่างชาติที่ทำผลงานบนเวที ONE ลุมพินี ได้อย่างร้อนแรงไม่น้อยหน้าใคร โดยขึ้นชกมาแล้วทั้งหมด 7 ไฟต์ และโชว์พลังหมัดเผด็จศึกนักชกไทยไปถึง 3 รายจากชัยชนะทั้งหมด 6 ไฟต์ พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาทไป 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 700,000 บาท ไม่รวมค่าตัว
ผลงานล่าสุดของสตีเฟน ฝากเอาไว้ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยระเบิดฟอร์มเอาชนะศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ และไฟต์นี้ สตีเฟนหวังเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 5 ด้วยการทุบแรมบ๊องให้ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะคว้าสัญญา ONE มาครอง และก้าวขึ้นไปโลดแล่นบนเวทีระดับโลกตามรอยเพื่อนรัก นิโค คาร์ริลโล ต่อไป
ด้านแรมบ๊องผ่านประสบการณ์ขึ้นชกบนเวที ONE ลุมพินี มาอย่างโชกโชนถึง 11 ไฟต์ และมีผลงานน่าประทับใจปิดเกมคู่ชกไปได้ 4 ครั้ง จากชัยชนะทั้งหมด 8 ครั้ง พร้อมพิชิตโบนัส 350,000 บาท 4 ครั้ง รวมเป็นเงินสูงถึง 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ไม่รวมค่าตัว
ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 115 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แรมบ๊องถูกหยุดสถิติชนะติดต่อกันไว้ที่ 7 ไฟต์ หลังถูกคู่ปรับเก่าอย่าง สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง กดหมัดเขวี้ยงควายพ่ายน็อกไปอย่างน่าเจ็บใจในยกที่ 2 โดยกลับมาครั้งนี้ แรมบ๊องหวังกู้ฟอร์มเก่งคืนมาให้ได้ ด้วยการสยบความร้อนแรงของสตีเฟน ที่ซิวชัยเหนือกำปั้นชาวไทยมาแล้วถึง 4 รายติดต่อกัน
