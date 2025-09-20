ศูนย์ฝึกมวยสากล 600 ล้านเสร็จไม่ทัน! ย้ายสังเวียนกำปั้นซีเกมส์ไปสนามจุฬาฯ
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต้องย้ายสังเวียนแข่งขันซีเกมส์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เนื่องสถานที่เดิมก่อสร้างเสร็จไม่ทัน ทำให้ต้องไปจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแทน
ดร.ประชุม บุญเทียม อุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินทางเข้าดูสถานที่ที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ร.อ.ชนาธิป ซ้อนขำ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาชมสถานที่ โดย ร.อ.ชนาธิป ซ้อนขำ ยืนยันว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับงานใหญ่อย่างกีฬาซีเกมส์ ซึ่งพื้นที่สำหรับมวยสากลก็รองรับผู้คนได้หลายพันคน อีกทั้งก็ยังจัดกีฬาอยู่บ่อยๆ
ดร.ประชุม บุญเทียม เปิดเผยว่า สมาคมกีฬามวยสากลฯ ต้องมาดูสถานที่ เพราะศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลของ กกท. ที่ก่อสร้างในงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งถูกวางไว้เป็นสังเวียนมวยซีเกมส์ มีปัญหาเสร็จไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องย้ายสนามแข่งขัน
“หลังจากเข้าตรวจสนาม ค่อนข้างพอใจ ขณะนี้ได้ปรับแผนใหม่ทั้งเรื่องสนาม และที่พักนักมวยซีเกมส์ ที่จะย้ายมาแข่งขันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับครันแถมยังเดินทางสะดวกอีกด้วย” ดร.ประชุม กล่าว
ทั้งนี้ การแข่งขันมวยสากล ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ มีจะมีการชิงชัยทั้งหมด 17 เหรียญทอง โดยจะเริ่มแข่งขัน 9-19 ธันวาคม 2568