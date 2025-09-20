โชกุน พ่ายนักชกรัสเซีย ได้รองแชมป์มวยไทยเยาวชนโลก
ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย ไปไม่ถึงดวงดาว เมื่อต้องพลาดท่าให้กลับ ซูไลบัน โอมารอฟ นักชกชาวรัสเซีย ได้เพียงรองแชมป์ ในศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ช่วงดึกวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดย”โค้ชก๊อก”จักรเพชร ปาปะขัง เผยยังคาใจกับกรรมการผู้ตัดสินที่ให้นักชกไทยแพ้ในยกแรกจนเป็นเหตุให้ตามไม่ทัน แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต
ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในคืนวันศุกร์ที่ 19 กันยายน มีนักชกไทยรายเดียวขึ้นทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 48 กก.ชาย ภัทรนันท์ พิกุลวิลัย หรือ โชกุน นวพลฟาร์มสุขกระบือไทย พบกับ ซูไลบัน โอมารอฟ (รัสเซีย) เกมการชกของคู่นี้ ภัทรนันท์ เดินเปิดเกมบุก ออกแข้งมีหมัดตามแลกกับนักมวยรัสเซียอย่างสนุก แต่กรรมการให้นักชกไทยแพ้ 2-3 ทำให้ต้องมาเร่งเครื่องในยกที่เหลือแต่ไล่ไม่ทัน ครบยก ภัทรนันท์ แพ้คะแนน 27-30 ได้เพียงรองแชมป์เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญเงินหนึ่งเดียวของทีมไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้
หลังเกมการชก “โค้ชก็อก” จักรเพชร ปาปะขัง เปิดเผยว่า ภัทรนันท์ ชกไล่ตามแผนที่วางเอาไว้รูปเกมดูแล้วเราน่าจะชนะยกแรกแต่กรรมการให้แพ้ซึ่งตนยังคาใจอยู่ ปะทะไปแล้วคู่ชกได้เปรียบตัวใหญ่กว่าด้วยทำให้อาศัยแรงปล้ำตีได้ดีกว่าเรา สงสารน้องอุตส่าห์มาถึงรอบนี้แล้ว แต่ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป