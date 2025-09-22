พระจันทร์ฉาย รวบเข็มขัด ดิ เบลลา ก้องธรณี-จ้าวเสือใหญ่ ควงแขนบู๊ศึก ONE Fight Night 36
เปิดโปรแกรมเต็มในศึก ONE Fight Night 3ุ6 ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม ที่จัดหนักประกบคู่มวยมาแลกเดือดกันถึง 9 คู่ โดยคู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะรีแมตช์เดือดกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลกเฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ ร่วมด้วยการขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งในแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ของ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี”
คู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ราชันสองบัลลังก์ชาวไทย พบกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา เพื่อพิสูจน์ให้รู้ชัดว่าใครคู่ควรเป็นเจ้าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต แต่เพียงผู้เดียว โดยภาคแรก เป็น “พระจันทร์ฉาย” ที่เก็บชัยชนะไปได้พร้อมคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ว่างอยู่มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ต่อจากเข็มขัดมวยไทยอย่างยิ่งใหญ่
คู่รอง “ออง ลา เอ็น ซาง” อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) และรุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) จากเมียนมา จะขึ้นสังเวียนไฟต์อำลา พบกับ “เซบาซเตียน คาเดสตัม” อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จากสวีเดน ในกติกา MMA รุ่นมิดเดิลเวต
ด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เตรียมป้องกันตำแหน่งจาก “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” จอมบู๊ไร้พ่ายจากอุซเบกิสถาน ที่จะประเดิมเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬา ONE เป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
ขณะที่ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักสู้ไฟแรงจากเมืองกรุง จะขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก “อาคีฟ กูลูซาดา” มวยหมัดอันตรายจากอาเซอร์ไบจาน ที่ยังไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
อีกทั้งยังมีการกลับมาสาดความมันของอดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต “จาร์เร็ด บรูกส์” จากสหรัฐอเมริกา พบกับ “มานซัวร์ มาลาชิเอฟ” จากรัสเซีย ร่วมด้วยการแข่งขันสุดเดือดอีกหลายคู่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR ในวันที่ 4 ตุลาคม คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 36
คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย vs โจนาธาน ดิ เบลลา (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง ออง ลา เอ็น ซาง vs เซบาซเตียน คาเดสตัม (MMA รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
ก้องธรณี ส.สมหมาย vs อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จาร์เร็ด บรูกส์ vs มานซัวร์ มาลาชิเอฟ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ซานซาร์ ซาคิรอฟ vs ฮู หยง (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี vs อาคีฟ กูลูซาดา (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ vs เอดูอาร์โด กรานซอตโต (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
มารี แมคมานามอน vs เซลีนา ฟลอเรซ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โชโสะ อิโซจิมะ vs นิโคลัส วินญา (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)