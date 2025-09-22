สนุกจุใจ! ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 126 อิเลียส ซัดนาบิล นำขบวนเดือด
เปิดตัวโปรแกรมเต็มศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ยกทัพจอมบู๊ระดับมวยเอก 12 คู่ ร่วมโชว์ฝีมือระดับพระกาฬ ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายนนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
คู่เอกของรายการ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 29 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก วัดแกร่ง “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) ตัวแทนไทย-แอลจีเรีย วัย 21 ปี ที่ประเดิมสลับบู๊ กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต
ด้านคู่รอง “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้ยอดกตัญญู วัย 25 ปี จากตาก ผู้รั้งอันดับ 3 บนแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) รับบทมวยแทน พร้อมข้ามสายจากมวยไทยมาวัดฝีมือกับ “หลิว เมิงหยาง” จอมบู๊มาดกวน วัย 22 ปี จากจีน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” อดีตราชัน 2 กติกา (มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง) ในรุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) หวนชกนวมเล็กในรอบปี ท้าชนนักสู้ฟอร์มสด “ตุย ลิน ทัต” จอมบู๊ไฟแรง วัย 22 ปี จากเมียนมา ที่เก็บชัยได้ 4 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต
เท่านั้นไม่พอ ศึกนี้ยังมีนักสู้เกรดเอร่วมรายการอีกเพียบ อาทิ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” วัดแกร่ง “เสือแบล็ค ท.พราน49”, “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” ซัดรีแมตช์ “ป้อมเพชร พานทองยิม” รวมถึงจอมบู๊ชื่อดังอย่าง “เมืองไทย พีเค.แสนชัย”, “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน”, “ปตท. อภิชาติฟาร์ม” และ “ยูนิส อานาน” พร้อมโชว์ฝีมือคับคั่ง
ศึก ONE ลุมพินี 126 บัตรจำหน่ายหมดแล้ว โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ส่วนทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 126
คู่เอก อิเลียส เอ็นนาฮาชิ vs นาบิล อานาน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
คู่รอง ชาโด้ สิงห์มาวิน vs หลิว เมิงหยาง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
เมืองไทย พีเค.แสนชัย vs แอนตาร์ คาเซม (มวยไทย 140 ป.)
เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs เสือแบล็ค ท.พราน49 (มวยไทย 140 ป.)
อาเลสสิโอ มาลาเทสตา vs ปตท. อภิชาติฟาร์ม (มวยไทย 147 ป.)
ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ vs ป้อมเพชร พานทองยิม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
สามเอ ไก่ย่างห้าดาว vs ตุย ลิน ทัต (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน vs อาลี โคยูนชู (คิกบ็อกซิ่ง 140 ป.)
ฮุน ฮวาง ฟี vs ยูนิส อานาน (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
รุย โบเทลโฮ vs จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อดัม ส.เดชะพันธ์ vs โทมะ คุโรดะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เอ็นโซ กลาริส vs จูราอิ อิชิอิ (มวยไทย 120 ป.)